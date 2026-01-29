Life запустил инклюзивный виджет на официальном сайте

Цифровой оператор Life встроил виджет, который адаптирует интерфейс сайта life.by для пользователей с дополнительными потребностями. Он помогает людям с особенностями зрения, слуха, моторики, внимания, памяти и эпилепсией настроить сайт под свои нужды.
Возможности виджета
Корректировка цветового режима — контраст, монохром, тёмный фон. Полезно людям с нарушениями зрения и фоточувствительностью.
Настройка текста — шрифт для пользователей с дислексией, изменение размера и межбуквенного интервала. Помогает людям с когнитивными особенностями, нарушениями внимания и дислексией.
Остановка анимации и скрытие изображений. Снижает нагрузку для людей с эпилепсией и сенсорной чувствительностью.
Выделение заголовков, настройка ссылок, виртуальная закладка. Упрощает навигацию для людей с нарушениями моторики, памяти и концентрации.
Как включить
Виджет настраивается через иконку с изображением человека в левом нижнем углу страницы. После активации доступны все функции, а иконку можно перемещать в удобное место.
Расширение позволяет пользователям адаптировать сайт под свои потребности, снижая барьеры и делая работу с контентом комфортной для всех.