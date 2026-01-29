ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Life запустил инклюзивный виджет на официальном сайте

29.01.2026 18:13  
Цифровой оператор Life встроил виджет, который адаптирует интерфейс сайта life.by для пользователей с дополнительными потребностями. Он помогает людям с особенностями зрения, слуха, моторики, внимания, памяти и эпилепсией настроить сайт под свои нужды.

Возможности виджета

  • Корректировка цветового режима — контраст, монохром, тёмный фон.
    Полезно людям с нарушениями зрения и фоточувствительностью.
  • Настройка текста — шрифт для пользователей с дислексией, изменение размера и межбуквенного интервала.
    Помогает людям с когнитивными особенностями, нарушениями внимания и дислексией.
  • Остановка анимации и скрытие изображений.
    Снижает нагрузку для людей с эпилепсией и сенсорной чувствительностью.
  • Выделение заголовков, настройка ссылок, виртуальная закладка.
    Упрощает навигацию для людей с нарушениями моторики, памяти и концентрации.

Как включить


Виджет настраивается через иконку с изображением человека в левом нижнем углу страницы. После активации доступны все функции, а иконку можно перемещать в удобное место.

Расширение позволяет пользователям адаптировать сайт под свои потребности, снижая барьеры и делая работу с контентом комфортной для всех.

 
 
