Какие соцсети использовать брендам в 2026 году

Источник материала: ProBusiness





Белорусский digital-рынок вошел в фазу зрелости: почти все население имеет доступ в интернет, и конкуренция брендов за внимание в социальных сетях растет. Специалисты AMDG проанализировали отчет «Digital 2026: Belarus» от DataReportal и Kepios, а также подготовили рекомендации по использованию соцсетей для продвижения бизнеса. Своими комментариями с «Про бизнес» поделилась Ирина Буко, Media Director AMDG.

Ирина Буко

Media Director AMDG

TikTok сегодня охватывает практически всю активную интернет-аудиторию страны — 7,64 млн пользователей

— Классический подход «увеличим охват и частоту показа — получим результат» работает все хуже. Критичными становятся выбор площадок и настройка показа таким образом, чтобы зацепить целевую аудиторию. Сейчас важны первые секунды контакта, формат и подача сообщения, потому что пользователь видит рекламу постоянно. У него включается фильтр. Он замечает только то, что:

попадает в сферу его интересов;

выглядит естественно и встроено в контент;

быстро объясняет, «зачем мне это»;

вызывает эмоции или доверие.

Важно распределять каналы по ролям: одни привлекают внимание, другие — конвертируют. Эффективность стоит измерять не только показами, но и целевыми действиями пользователя.

Если посмотреть на распределение пользователей по социальным сетям в Беларуси, видно, что рынок неравномерен. Сложилась модель одного доминирующего игрока.

TikTok сегодня охватывает практически всю активную интернет-аудиторию страны — 7,64 млн пользователей. Это платформа, где пользователи проводят время, потребляют контент и сталкиваются с брендами ежедневно.

Instagram — уже почти в 2 раза меньше по масштабу — 3,9 млн пользователей. Соцсеть значительно отличается форматом потребления. Если в TikTok «застревают» благодаря ленте рекомендаций, не выбирая контент для просмотра, в Instagram следят за аккаунтами в подписках: близкими и брендами. Хотя формат коротких видео Reels становится все популярнее. Площадка развивает направление как приоритетное — об этом говорит вынесение раздела с Reels в центральную часть панели управления.

Следующим по числу пользователей в 2025 г. стал LinkedIn — 1,1 млн участников (в 3,5 раза меньше, чем в Instagram). Это не массовая платформа, а профессиональная среда, где люди делятся экспертным контентом, а качество аудитории особенно ценно.

Аудитория Facebook еще на 415 тысяч меньше и на момент составления отчета составляла 685 тысяч человек, в Threads — 533 тысячи. Для каждой соцсети охват населения не достигает 10%.

X (Twitter) — всего 176 тысяч пользователей и 2% охвата, что фактически выводит платформу из числа значимых каналов.

Такая структура напрямую влияет на то, как должен выглядеть рекламный микс инструментов. Попытка «быть везде одинаковыми» может привести к размытию бюджета. Платформы отличаются по масштабу и роли:

TikTok — основной канал первичного контакта и охвата. Если бренд не умеет работать с этой платформой, он теряет бо́льшую часть потенциального внимания.

— основной канал первичного контакта и охвата. Если бренд не умеет работать с этой платформой, он теряет бо́льшую часть потенциального внимания. Instagram — канал закрепления: здесь бренд объясняет, убеждает, формирует доверие и возвращает пользователя.

— канал закрепления: здесь бренд объясняет, убеждает, формирует доверие и возвращает пользователя. LinkedIn — инструмент точного попадания в профессиональную аудиторию, где важен не объем, а релевантность.

— инструмент точного попадания в профессиональную аудиторию, где важен не объем, а релевантность. Остальные платформы — вспомогательные, и могут подключаться под конкретные задачи.

В 2026 г. TikTok — основная среда потребления контента, где пользователь проводит много времени. По данным DataReportal, это самая быстрорастущая платформа: за год численность активной аудитории выросла на 30,6% (1,79 млн). TikTok используют 90,2% всей интернет-аудитории страны. Взрослая аудитория TikTok в конце 2025 г. состояла на 45,3% из женщин и на 54,7% из мужчин. Ценная возможность рекламной системы TikTok — таргетирование объвлений на пользователей в возрасте 13 лет и старше. Таким образом, площадка объединяет не только любые интересы, но и максимум возрастных групп.

TikTok хорошо подходит для охватных кампаний, когда бренду нужно рассказать о себе или о новом продукте. Широкая аудитория позволяет массово повысить узнаваемость в короткие сроки, увеличить объем продаж и долю рынка.

Instagram — сильный игрок с женской аудиторией

В 2026 г. Instagram остается одной из ключевых социальных платформ в Беларуси, несмотря на доминирование TikTok. По данным DataReportal, Instagram охватывает 46,1% всей интернет-аудитории страны. За год платформа показала умеренный, но стабильный рост — 5,4% (около 200 тысяч новых пользователей).

В отличие от TikTok, Instagram — это пространство более осознанного потребления контента. Пользователи чаще возвращаются к знакомым брендам, подписываются и сравнивают. Аудитория имеет выраженный гендерный профиль: 63,2% пользователей — женщины, 36,8% — мужчины, что делает Instagram особенно значимым каналом для категорий, где важны визуальный образ, доверие и репутация.

Рекламные инструменты Instagram позволяют работать как с широкой аудиторией, так и с точными сегментами: по интересам, поведению и вовлеченности. В рекламных стратегиях Instagram часто используется для закрепления сообщения охватных кампаний, усиления лояльности и повышения конверсии. Платформа эффективно показывает себя в e-commerce, услугах и категориях с длинным циклом принятия решения.

В LinkedIn ищут решения и экспертизу

LinkedIn в Беларуси остается «нишевой» соцсетью, но при этом демонстрирует одну из самых устойчивых положительных динамик.

По данным DataReportal годовой рост аудитории достиг 12,2% (120 тысяч). Социальная сеть объединяет 15,2% белорусов старше 18 лет. 53,9% аудитории LinkedIn — женщины, 46,1% — мужчины.

В отличие от TikTok и Instagram, LinkedIn — это не платформа для повседневного потребления контента, а профессиональная среда, куда пользователи заходят с конкретной целью: развиваться, выстраивать деловые связи, искать решения и экспертизу.

LinkedIn не используется для охватных кампаний, но является подходящим инструментом для B2B-коммуникации, продвижения экспертного контента и HR-бренда. При грамотной стратегии LinkedIn может повысить конверсии в диалог и обеспечить поток качественных лидов.

Прирост пользователей Facebook за год был равен 0,9%

По данным DataReportal и инструментов Meta, аудитория в Facebook в стране составляет около 685 тысяч человек и составляет 7,6% от всего населения и 8,1% интернет-пользователей. За год прирост пользователей был равен 0,9% (почти 6 тысяч человек). Среди взрослой аудитории доля женщин составляет около 59,3%, мужчин — 39,8%, что делает Facebook чуть более смещенным в сторону женского сегмента.

Facebook можно использовать как площадку для задач, где важны сообщество, диалог и повторные касания, а не только быстрый охват. Платформа хорошо подходит для:

поддержки комьюнити вокруг бренда (страницы, обсуждения, комментарии);

информационных и репутационных коммуникаций, когда важно регулярно напоминать о себе и быть «на виду»;

локальных кампаний и точечных таргетингов по интересам.

В Threads приходят читать, обсуждать и высказываться, а не просто потреблять короткий контент

В 2026 г. Threads в Беларуси остается молодой и относительно небольшой платформой, которая пока не претендует на массовый охват, но уже формирует собственную нишу. По данным рекламных инструментов Meta, к концу 2025 г. аудитория Threads в стране составила около 533 тысяч пользователей.

Рекламный охват платформы достигает 5,9% от общей численности населения. Если смотреть на более релевантные с точки зрения рекламы сегменты, Threads используют 7,4% белорусов старше 18 лет. Аудитория состоит на 62,9% из женщин и на 36,4% из мужчин.

В отличие от TikTok и Instagram, Threads — это не платформа «быстрого развлечения». Пользователи приходят сюда читать, обсуждать и высказываться, а не просто потреблять короткий контент. Поэтому и взаимодействие с брендами здесь строится иначе — через смысл, позицию и диалог.

Threads можно рассматривать как площадку для экспертной и репутационной коммуникации, где важна не массовость, а тональность и содержание. Платформа больше подходит не для рекламного сообщения, а для поддержания контакта через короткие тексты, обсуждения.

X (Twitter): число активных пользователей охватывает 2% населения Беларуси

В 2025 г. X (Twitter) стал единственной площадкой, аудитория которой стала меньше. Если в 2024 г. она составляла 364 тысяч человек, то теперь — это всего 176 тысяч. Число активных пользователей охватывает 2% населения Беларуси.

При этом аудитория X (Twitter) имеет выраженный профиль: 65,5% участников — мужчины, 34,4% — женщины. В сочетании с небольшим масштабом это формирует достаточно узкую и специфическую среду, где пользователи чаще потребляют новостной и профессиональный контент, а не развлекательные или lifestyle-форматы.

X в Беларуси целесообразно рассматривать как платформу точечного присутствия, а не инструмент для масштабных рекламных задач. Он может быть полезен, когда бренду важно поддерживать присутствие в информационном поле и оперативно реагировать на события.