Победители «Выбор года 2025» на сцене Купаловского театра

Театр начинается с вешалки, а «Выбор года» с профессиональных маркетинговых исследований.

В этом году официальная церемония награждения «Выбор года 2025» впервые прошла в стенах театра. Место было выбрано неслучайно. Театр отражает реальность, скрытую за масками. Найти реальных лидеров, скрытых за красивыми брендами и рекламами — и есть цель проекта. Найти реальных лидеров и дать четкие ориентиры покупателям.





Тысячи людей приняли участие в профессиональном маркетинговом исследовании. Больше — не значит лучше или правдоподобнее и принцип репрезентативности это наглядно иллюстрирует. Суть его в том, что малая часть, отобранная для анализа (например, опрос 1000 человек из 10 млн), должна повторять структуру целого (по возрасту, полу, доходу и т.д.). Нерепрезентативная выборка приводит к искаженным результатам и ошибочным выводам.





Поэтому в основе наших исследований лежит принцип репрезентативности и нам не нужно опрашивать сотни тысяч людей, чтобы получить объективный результат.





Гостей церемонии встречали под звук ханга, на фуршете их ждал дуэт рояля и скрипки, а после всех пригласили в зал и началось настоящее шоу. Яркие выступления артистов, вдохновляющие слова жюри, счастливые улыбки победителей, вспышки фотографов — атмосфера мероприятия была пронизана сверкающим настроением и радостью.

А теперь перейдем к списку лучших.





Звание «Выбор года 2025»:

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И НАПИТКИ

Минеральная вода — ДАРИДА

Производитель мясных изделий — БРЕСТСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

Мясные полуфабрикаты в тесте — МЯСНЫЕ ПОДУШЕЧКИ

Майонез — КАМАКО

Яйца — АВС

Кетчуп (белорусского производства) — АВС

Горчица — АВС

Хрен — АВС

Фруктовое пюре и десерты — АВС

Фруктовое пюре в допайке для детей раннего возраста — АГУША

Шоколад белорусского производства — КОММУНАРКА

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Белорусский производитель лекарственных средств — ФАРМЛЭНД

Лекарственное слабительное средство (белорусского производства) — ЛАКТУЛОЗА ФАРМЛЭНД

Противогрибковое лекарственное средство при молочнице — ФЛУКОНАЗОЛ ФАРМЛЭНД

Батончик для борьбы с железодефицитом — ГЕМАТОГЕША

Дезодорант-антиперспирант для женщин — REXONA

Сеть аптек — ДОБРЫЯ ЛЕКI

Магазин медицинской техники, товаров для красоты и здоровья — БЕЛМЕДТЕХНИКА

Медицинская лаборатория (частная) — HELIX

ТОВАРЫ И УСЛУГИ ДЛЯ ПИТОМЦЕВ

Сеть магазинов товаров для животных — ДОКТОР ВЕТ

ОДЕЖДА. ОБУВЬ. АКСЕССУАРЫ

Сеть магазинов секонд-хенд — МОДА МАКС

Специализированная сеть магазинов нижнего белья для женщин и мужчин — MILAVITSA

Сеть магазинов ювелирных изделий и часов — ZIKO

Белорусский производитель ювелирных украшений — ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД ZORKA

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Робот-пылесос — XIAOMI

Интернет-магазин мобильных телефонов, планшетов и аксессуаров — MТС

АВТО, МОТО, ВЕЛО

Интернет-магазин авто-мото-вело-техники — AVTOVELOMOTO.BY

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И РЕМОНТА

Средство для устранения засоров — 911

Модульные кухни — КУХНИ МОДУЛЬ ОНЛАЙН

УСЛУГИ. ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Букмекер — BETERA

Онлайн-казино — BETERA

Казино — ШАНГРИ ЛА

Туроператор — TEZ TOUR

Digital-агентство — ARTOX MEDIA DIGITAL GROUP

Лизинговая компания для бизнеса — А-ЛИЗИНГ

Банк — БЕЛАРУСБАНК

Банковский карточный продукт — ХАЛВА

Каршеринг — HELLO

ОБРАЗОВАНИЕ

Курсы английского языка — ENGLISHPAPA

СПОРТ

Спортивно-массовое мероприятие среди любителей (взрослая возрастная категория) — МИНСКИЙ ПОЛУМАРАФОН

Мультиспортивное массовое мероприятие среди любителей (взрослая возрастная категория) — МЕЖДУНАРОДНЫЙ МИНСКИЙ ТРИАТЛОН

БИЗНЕС

Частная логистическая компания по организации международных перевозок — РТЛ АЛЬЯНС

МЕДИА

Музыкальный телеканал — EUROPA PLUS TV

Радиостанция — UNISTAR

Онлайн-гид по развлечениям и городской жизни — RELAX.BY

Звание «Высшая Лига «Выбор года»:

Антисептический препарат для обработки ран и лечения инфекций горла — МИРРОСЕПТ (2-е место)

Белорусское средство для мытья посуды — ХОЗЯЮШКА (2-е место)

Новостной интернет-портал — TOCHKA.BY (2-е место)

Комбинированное лекарственное средство для облегчения симптомов простуды и гриппа — TРИАЛГИН (3-е место)

Звание «Лауреат «Выбор года»:

Белорусский производитель крепких алкогольных напитков — ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЯБРЫ

Сырокопченые и сыровяленые колбасные изделия — БОРИСОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

Препарат для лечения заболеваний горла и полости рта белорусского производства — CЕПТАНГИН

Комбинированное лекарственное средство для облегчения симптомов ОРВИ — HERBION

Белорусское средство для мытья посуды — СLEAN TONE

И, как мы и обещали, рейтинг топ-5 по более, чем 100 номинациям, вы сможете найти на официальном сайте проекта.

