Победители «Выбор года 2025» на сцене Купаловского театра

02.02.2026 11:24 — Разное | ProBusiness  
Источник материала: ProBusiness


Театр начинается с вешалки, а «Выбор года» с профессиональных маркетинговых исследований.

В этом году официальная церемония награждения «Выбор года 2025» впервые прошла в стенах театра. Место было выбрано неслучайно. Театр отражает реальность, скрытую за масками. Найти реальных лидеров, скрытых за красивыми брендами и рекламами — и есть цель проекта. Найти реальных лидеров и дать четкие ориентиры покупателям.


Тысячи людей приняли участие в профессиональном маркетинговом исследовании. Больше — не значит лучше или правдоподобнее и принцип репрезентативности это наглядно иллюстрирует. Суть его в том, что малая часть, отобранная для анализа (например, опрос 1000 человек из 10 млн), должна повторять структуру целого (по возрасту, полу, доходу и т.д.). Нерепрезентативная выборка приводит к искаженным результатам и ошибочным выводам.


Поэтому в основе наших исследований лежит принцип репрезентативности и нам не нужно опрашивать сотни тысяч людей, чтобы получить объективный результат.


Гостей церемонии встречали под звук ханга, на фуршете их ждал дуэт рояля и скрипки, а после всех пригласили в зал и началось настоящее шоу. Яркие выступления артистов, вдохновляющие слова жюри, счастливые улыбки победителей, вспышки фотографов — атмосфера мероприятия была пронизана сверкающим настроением и радостью.

А теперь перейдем к списку лучших.


Звание «Выбор года 2025»:

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И НАПИТКИ

Минеральная вода — ДАРИДА
Производитель мясных изделий — БРЕСТСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Мясные полуфабрикаты в тесте — МЯСНЫЕ ПОДУШЕЧКИ
Майонез — КАМАКО
Яйца — АВС
Кетчуп (белорусского производства) — АВС
Горчица — АВС
Хрен — АВС
Фруктовое пюре и десерты — АВС
Фруктовое пюре в допайке для детей раннего возраста — АГУША
Шоколад белорусского производства — КОММУНАРКА

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Белорусский производитель лекарственных средств — ФАРМЛЭНД
Лекарственное слабительное средство (белорусского производства) — ЛАКТУЛОЗА ФАРМЛЭНД
Противогрибковое лекарственное средство при молочнице — ФЛУКОНАЗОЛ ФАРМЛЭНД
Батончик для борьбы с железодефицитом — ГЕМАТОГЕША
Дезодорант-антиперспирант для женщин — REXONA
Сеть аптек — ДОБРЫЯ ЛЕКI
Магазин медицинской техники, товаров для красоты и здоровья — БЕЛМЕДТЕХНИКА
Медицинская лаборатория (частная) — HELIX

ТОВАРЫ И УСЛУГИ ДЛЯ ПИТОМЦЕВ

Сеть магазинов товаров для животных — ДОКТОР ВЕТ

ОДЕЖДА. ОБУВЬ. АКСЕССУАРЫ

Сеть магазинов секонд-хенд — МОДА МАКС
Специализированная сеть магазинов нижнего белья для женщин и мужчин — MILAVITSA
Сеть магазинов ювелирных изделий и часов — ZIKO
Белорусский производитель ювелирных украшений — ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД ZORKA

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Робот-пылесос — XIAOMI
Интернет-магазин мобильных телефонов, планшетов и аксессуаров — MТС

АВТО, МОТО, ВЕЛО

Интернет-магазин авто-мото-вело-техники — AVTOVELOMOTO.BY

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И РЕМОНТА

Средство для устранения засоров — 911
Модульные кухни — КУХНИ МОДУЛЬ ОНЛАЙН

УСЛУГИ. ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Букмекер — BETERA
Онлайн-казино — BETERA
Казино — ШАНГРИ ЛА
Туроператор — TEZ TOUR
Digital-агентство — ARTOX MEDIA DIGITAL GROUP
Лизинговая компания для бизнеса — А-ЛИЗИНГ
Банк — БЕЛАРУСБАНК
Банковский карточный продукт — ХАЛВА
Каршеринг — HELLO

ОБРАЗОВАНИЕ

Курсы английского языка — ENGLISHPAPA

СПОРТ

Спортивно-массовое мероприятие среди любителей (взрослая возрастная категория) — МИНСКИЙ ПОЛУМАРАФОН
Мультиспортивное массовое мероприятие среди любителей (взрослая возрастная категория) — МЕЖДУНАРОДНЫЙ МИНСКИЙ ТРИАТЛОН

БИЗНЕС

Частная логистическая компания по организации международных перевозок — РТЛ АЛЬЯНС

МЕДИА

Музыкальный телеканал — EUROPA PLUS TV
Радиостанция — UNISTAR
Онлайн-гид по развлечениям и городской жизни — RELAX.BY

Звание «Высшая Лига «Выбор года»:

Антисептический препарат для обработки ран и лечения инфекций горла — МИРРОСЕПТ (2-е место)
Белорусское средство для мытья посуды — ХОЗЯЮШКА (2-е место)
Новостной интернет-портал — TOCHKA.BY (2-е место)
Комбинированное лекарственное средство для облегчения симптомов простуды и гриппа — TРИАЛГИН (3-е место)

Звание «Лауреат «Выбор года»:

Белорусский производитель крепких алкогольных напитков — ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЯБРЫ
Сырокопченые и сыровяленые колбасные изделия — БОРИСОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Препарат для лечения заболеваний горла и полости рта белорусского производства — CЕПТАНГИН
Комбинированное лекарственное средство для облегчения симптомов ОРВИ — HERBION
Белорусское средство для мытья посуды — СLEAN TONE

И, как мы и обещали, рейтинг топ-5 по более, чем 100 номинациям, вы сможете найти на официальном сайте проекта.

*Лекарственные средства, медицинские услуги, изделия медицинского назначения и медицинская техника могут иметь противопоказания к их использованию. Перед применением рекомендуется внимательно ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению, а также с листком-вкладышем лекарственного препарата и проконсультироваться с врачом.

 
 
Театр начинается с вешалки, а «Выбор года» с профессиональных маркетинговых исследований.
 
