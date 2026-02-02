|
Победители «Выбор года 2025» на сцене Купаловского театра
Театр начинается с вешалки, а «Выбор года» с профессиональных маркетинговых исследований.
В этом году официальная церемония награждения «Выбор года 2025» впервые прошла в стенах театра. Место было выбрано неслучайно. Театр отражает реальность, скрытую за масками. Найти реальных лидеров, скрытых за красивыми брендами и рекламами — и есть цель проекта. Найти реальных лидеров и дать четкие ориентиры покупателям.
Тысячи людей приняли участие в профессиональном маркетинговом исследовании. Больше — не значит лучше или правдоподобнее и принцип репрезентативности это наглядно иллюстрирует. Суть его в том, что малая часть, отобранная для анализа (например, опрос 1000 человек из 10 млн), должна повторять структуру целого (по возрасту, полу, доходу и т.д.). Нерепрезентативная выборка приводит к искаженным результатам и ошибочным выводам.
Поэтому в основе наших исследований лежит принцип репрезентативности и нам не нужно опрашивать сотни тысяч людей, чтобы получить объективный результат.
Гостей церемонии встречали под звук ханга, на фуршете их ждал дуэт рояля и скрипки, а после всех пригласили в зал и началось настоящее шоу. Яркие выступления артистов, вдохновляющие слова жюри, счастливые улыбки победителей, вспышки фотографов — атмосфера мероприятия была пронизана сверкающим настроением и радостью.
А теперь перейдем к списку лучших.
Звание «Выбор года 2025»:
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И НАПИТКИ
Минеральная вода — ДАРИДА
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Белорусский производитель лекарственных средств — ФАРМЛЭНД
ТОВАРЫ И УСЛУГИ ДЛЯ ПИТОМЦЕВ
Сеть магазинов товаров для животных — ДОКТОР ВЕТ
ОДЕЖДА. ОБУВЬ. АКСЕССУАРЫ
Сеть магазинов секонд-хенд — МОДА МАКС
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА
Робот-пылесос — XIAOMI
АВТО, МОТО, ВЕЛО
Интернет-магазин авто-мото-вело-техники — AVTOVELOMOTO.BY
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И РЕМОНТА
Средство для устранения засоров — 911
УСЛУГИ. ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Букмекер — BETERA
ОБРАЗОВАНИЕ
Курсы английского языка — ENGLISHPAPA
СПОРТ
Спортивно-массовое мероприятие среди любителей (взрослая возрастная категория) — МИНСКИЙ ПОЛУМАРАФОН
БИЗНЕС
Частная логистическая компания по организации международных перевозок — РТЛ АЛЬЯНС
МЕДИА
Музыкальный телеканал — EUROPA PLUS TV
Звание «Высшая Лига «Выбор года»:
Антисептический препарат для обработки ран и лечения инфекций горла — МИРРОСЕПТ (2-е место)
Звание «Лауреат «Выбор года»:
Белорусский производитель крепких алкогольных напитков — ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЯБРЫ
