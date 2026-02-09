Deadline приема заявок на участие в рейтингах проекта «Рейтинг Байнета»

Источник материала: ProBusiness

Финальный deadline подачи заявок Байнета. 14 февраля в День Святого Валентина — последний день, когда организаторы примут заявки от участников.

Проект «Рейтинг Байнета» продолжает прием заявок на участие в рейтингах 2026 года от web-разработчиков и интернет-агентств. Итоги будут объявлены в конце апреля текущего года на торжественной церемонии, которая состоится в бизнес-центре ТРК Prizma .

В этом году количество рейтингов и конкурсов расширилось. Это продиктовано изменениями на рынке и актуальными трендами в сфере web-разработки и интернет-продвижения.

На текущий момент свое участие в рейтингах подтвердили 26 компаний и агентств.

Помимо традиционных рейтингов web-разработчиков сайтов , SEO-компаний и SMM-агентства , в 2026 году будут составлены рейтингb web-интеграторов , разработчиков мобильных приложений и performance-агентств .

, и , в 2026 году будут составлены рейтингb . Генеральным партнером проекта в 2026 году уже второй раз выступила компания HostFly.by — облачный хостинг-провайдер и регистратор доменных имен.

— облачный хостинг-провайдер и регистратор доменных имен. Рейтинги составляются с 2009 года. За это время участие в них приняло более 300 белорусских IT-компаний и интернет-агентств. На сегодняшний день «Рейтинг Байнета» остается единственным независимым рейтинговым проектом в Беларуси по ранжированию компаний из в сфере web-разработок и интернет-маркетинга.

Методология составления рейтингов учитывает основные бизнес-показатели компаний-участников (масштаб компании, количество и качество реализованных проектов, финансовые результаты и отзывы клиентов).

Методология каждого Рейтинга в свое время обсуждалась с участниками рынка и является неизменными для того, чтобы участники могли анализировать свои показатели от года к году относительно своих конкурентов.

В то же время итоги рейтингов дают возможность потенциальным заказчикам принимать более взвешенные решения о сотрудничестве с тем или иным разработчиком или агентством. По данным участников, примерно 50% заявок от клиентов приходит с сайта «Рейтинга Байнета» (ratingbynet.by).

Также в рамках конкурсной программы в этом году будет проведено множество Конкурсов в сфере мобильных, web-разработок, а также в сфере интернет-продвижения.

Итого помимо Конкурса сайтов в 2026 году будут проведены:

Все проекты будет оценивать жюри из других стран — эксперты, не имеющие отношение к белорусскому рынку.

Участие в Рейтингах и Конкурсах является платным

Для того, чтобы принять участие необходимо заполнить заявку на странице соответствующего рейтинга или конкурса на сайте «Рейтинг Байнета» и, согласно методологии, предоставить данные о результатах своей работы или проекты за период с 1 января по 31 декабря 2025 года. Итоги рейтингов будут объявлены в апреле 2025 года на торжественной церемонии в конференц-центре ТРК Prizma . Все участники получают призы и дипломы.

Из истории Проекта «Рейтинг Байнета»

В первом Рейтинге SEO-компаний, проведенном в 2009 году, приняло участие 16 агентств, а в первом Рейтинге web-студий — 28 студий.

До 2013 года «Рейтинг Байнета» был одним из проектов интернет-ресурса Marketing.by, а с 2015 года он стал отдельной платформой или сервисом, который по настоящее время позволяет компаниям-заказчикам получать объективную информацию об основных игроках рынка, их компетенциях по необходимым параметрам и принимать решение о сотрудничестве с тем или иным агентством.

С 2019 года в рамках Рейтингов SEO-компаний и web-студий составляются ТОПы агентств с учетом их специализации по основным сегментам бизнеса: e-commerce, автомобили, финансы/банки, медицина, мебель, строительство и услуги для бизнеса, промышленность и госорганизации.

Результаты всех Рейтингов представлены на сайте ratingbynet.by.

Справка

О проекте «Рейтинг Байнета» — независимый и неаффилированный ни с одним из участников рынка проект. Организатор проводит Рейтинги с 2009 года. За годы существования проекта были проведены Рейтинги web-студий, Конкурсы сайтов, Рейтинги SEO-компаний, Рейтинги SMM и digital-агентств, Рейтинги креативности, Рейтинги удовлетворённости клиентов, Рейтинг PR-агентств Результаты всех рейтингов представлены на сайте проекта «Рейтинг Байнета». Основные цели проекта — способствовать улучшению экосистемы, бизнес-отношений между заказчиками и исполнителями в интернет-бизнесе, отслеживать динамику развития отдельных сегментов рынка интернет-продвижения и тренды. Рейтинги помогают получать заказчикам объективную информацию об основных игроках рынка и их компетенциях по ряду ключевых параметров в различных сегментах интернет-услуг.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: