Deadline приема заявок на участие в рейтингах проекта «Рейтинг Байнета»
09.02.2026 18:13 — Разное | ProBusiness
Финальный deadline подачи заявок Байнета. 14 февраля в День Святого Валентина — последний день, когда организаторы примут заявки от участников.
Проект «Рейтинг Байнета» продолжает прием заявок на участие в рейтингах 2026 года от web-разработчиков и интернет-агентств. Итоги будут объявлены в конце апреля текущего года на торжественной церемонии, которая состоится в бизнес-центре ТРК
В этом году количество рейтингов и конкурсов расширилось. Это продиктовано изменениями на рынке и актуальными трендами в сфере web-разработки и интернет-продвижения.
На текущий момент свое участие в рейтингах подтвердили 26 компаний и агентств.
Методология составления рейтингов учитывает основные бизнес-показатели компаний-участников (масштаб компании, количество и качество реализованных проектов, финансовые результаты и отзывы клиентов).
Методология каждого Рейтинга в свое время обсуждалась с участниками рынка и является неизменными для того, чтобы участники могли анализировать свои показатели от года к году относительно своих конкурентов.
В то же время итоги рейтингов дают возможность потенциальным заказчикам принимать более взвешенные решения о сотрудничестве с тем или иным разработчиком или агентством. По данным участников, примерно 50% заявок от клиентов приходит с сайта «Рейтинга Байнета» (ratingbynet.by).
Также в рамках конкурсной программы в этом году будет проведено множество Конкурсов в сфере мобильных, web-разработок, а также в сфере интернет-продвижения.
Итого помимо
Все проекты будет оценивать жюри из других стран — эксперты, не имеющие отношение к белорусскому рынку.
Участие в Рейтингах и Конкурсах является платным
Для того, чтобы принять участие необходимо заполнить заявку на странице соответствующего рейтинга или конкурса на сайте «Рейтинг Байнета» и, согласно методологии, предоставить данные о результатах своей работы или проекты за период с 1 января по 31 декабря 2025 года. Итоги рейтингов будут объявлены в апреле 2025 года на торжественной церемонии в конференц-центре ТРК
Из истории Проекта «Рейтинг Байнета»
В первом Рейтинге SEO-компаний, проведенном в 2009 году, приняло участие 16 агентств, а в первом Рейтинге web-студий — 28 студий.
До 2013 года «Рейтинг Байнета» был одним из проектов интернет-ресурса Marketing.by, а с 2015 года он стал отдельной платформой или сервисом, который по настоящее время позволяет компаниям-заказчикам получать объективную информацию об основных игроках рынка, их компетенциях по необходимым параметрам и принимать решение о сотрудничестве с тем или иным агентством.
С 2019 года в рамках Рейтингов SEO-компаний и web-студий составляются ТОПы агентств с учетом их специализации по основным сегментам бизнеса: e-commerce, автомобили, финансы/банки, медицина, мебель, строительство и услуги для бизнеса, промышленность и госорганизации.
Результаты всех Рейтингов представлены на сайте ratingbynet.by.
Справка
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
