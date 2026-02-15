Новости бизнеса в Беларуси и за рубежом

Источник материала: ProBusiness





Как бренды становятся медиа, зачем инвесторам принимать инфляцию как данность и почему покерные столы спасли бар за $ 100 000 — кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

У женщин-предпринимателей на 63% меньше шансов получить венчурное финансирование, чем у мужчин — как это влияет на мировую экономику

Рынок женских технологий (FemTech) перестал быть нишевым и оценивается в $ 1 трлн к 2027 г. Несмотря на то, что 70% компаний в этом секторе основаны женщинами, у них на 63% меньше шансов получить венчурное финансирование, чем у мужчин. Однако инвесторы постепенно пересматривают подход: сегменты репродуктивного здоровья, менопаузы и ментального благополучия демонстрируют взрывной рост.

Примите высокую инфляцию как данность: практический гид для частного инвестора

2026 г. требует полной перезагрузки инвестиционной стратегии. Ключевая ставка пойдет вниз, доходность депозитов упадет, а инфляция останется высокой. Эксперты советуют заложить рост цен в 10% в год и пересмотреть роль классических активов. Недвижимость — скорее защита, а не способ заработка; золото сохраняет позиции, но редкоземельные металлы выглядят перспективнее; юань становится основной альтернативой доллару. Главное — не гнаться за сверхдоходностью, а выстроить системный портфель с понятными целями и горизонтом.

Полезное для бизнеса

Конец эпохи рекламы: как бренды становятся медиа в 2026 году

Маркетинг окончательно изменился. Теперь бренды сами производят контент, за которым аудитория следит как за сериалами. Ключевые тренды сезона: ИИ-продакшн стал нормой, ускоряя создание контента; эстетики Y2K (ностальгический глянец) и Y3K (холодный минимализм) задают визуальный код; неидеальный кадр побеждает студийную ретушь; маскоты и цифровые амбассадоры становятся must-have. Instagram официально поддержал серийный формат Reels — теперь истории можно рассказывать с продолжением. WOW-маркетинг и быстрая реакция на инфоповоды работают лучше любых медийных бюджетов.

Важно не что вы достигаете, а как вы это делаете: советы от бизнес-коуча выгоревшим собственникам и управленцам

Парадокс современного управления: чем сильнее мы фокусируемся на результате, тем сложнее его достичь. Бизнес-коуч Джо Хадсон предлагает заменить цели на намерения, а достижение — на итерации. Состояние создателя неизбежно «впечатывается» в продукт: тревога команды становится багами в коде, а вовлеченность — качеством сервиса. Семь паттернов, которые мешают подлинному успеху (перфекционизм, контроль, изоляция), требуют не «исправления», а осознания. В 2026 г. внутренняя целостность лидера — такое же конкурентное преимущество, как технологичность.

Истории бизнеса