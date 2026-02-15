Новости бизнеса в Беларуси и за рубежом

Как бренды становятся медиа, зачем инвесторам принимать инфляцию как данность и почему покерные столы спасли бар за $ 100 000 —кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
У женщин-предпринимателей на 63% меньше шансов получить венчурное финансирование, чем у мужчин — как это влияет на мировую экономику
Рынок женских технологий (FemTech) перестал быть нишевым и оценивается в $ 1 трлн к 2027 г. Несмотря на то, что 70% компаний в этом секторе основаны женщинами, у них на 63% меньше шансов получить венчурное финансирование, чем у мужчин. Однако инвесторы постепенно пересматривают подход: сегменты репродуктивного здоровья, менопаузы и ментального благополучия демонстрируют взрывной рост.
Примите высокую инфляцию как данность: практический гид для частного инвестора
2026 г. требует полной перезагрузки инвестиционной стратегии. Ключевая ставка пойдет вниз, доходность депозитов упадет, а инфляция останется высокой. Эксперты советуют заложить рост цен в 10% в год и пересмотреть роль классических активов. Недвижимость — скорее защита, а не способ заработка; золото сохраняет позиции, но редкоземельные металлы выглядят перспективнее; юань становится основной альтернативой доллару. Главное — не гнаться за сверхдоходностью, а выстроить системный портфель с понятными целями и горизонтом.
Полезное для бизнеса
Конец эпохи рекламы: как бренды становятся медиа в 2026 году
Маркетинг окончательно изменился. Теперь бренды сами производят контент, за которым аудитория следит как за сериалами. Ключевые тренды сезона: ИИ-продакшн стал нормой, ускоряя создание контента; эстетики Y2K (ностальгический глянец) и Y3K (холодный минимализм) задают визуальный код; неидеальный кадр побеждает студийную ретушь; маскоты и цифровые амбассадоры становятся must-have. Instagram официально поддержал серийный формат Reels — теперь истории можно рассказывать с продолжением. WOW-маркетинг и быстрая реакция на инфоповоды работают лучше любых медийных бюджетов.
Важно не что вы достигаете, а как вы это делаете: советы от бизнес-коуча выгоревшим собственникам и управленцам
Парадокс современного управления: чем сильнее мы фокусируемся на результате, тем сложнее его достичь. Бизнес-коуч Джо Хадсон предлагает заменить цели на намерения, а достижение — на итерации. Состояние создателя неизбежно «впечатывается» в продукт: тревога команды становится багами в коде, а вовлеченность — качеством сервиса. Семь паттернов, которые мешают подлинному успеху (перфекционизм, контроль, изоляция), требуют не «исправления», а осознания. В 2026 г. внутренняя целостность лидера — такое же конкурентное преимущество, как технологичность.
Истории бизнеса
«Сработали покерные столы»: как семейная пара за 3,5 месяца открыла свой бар, вложив $ 100 000 История Павла и Юлии Мачульских — о том, как эмоциональное решение может превратиться в работающий бизнес. От идеи, родившейся на прощальном вечере в старом заведении, до открытия Pab Loesko Bar прошло всего 3,5 месяца. Помещение в 200 кв.м. взяли в ужасном состоянии, строили в пыли, экономили на всем, включая отказ от полноценной кухни. Вложения в $ 100 тыс. отбиваются за счет нестандартных форматов: три покерные комнаты, которые приносят стабильную бронь, и сарафанное радио, запущенное через умную программу лояльности. Через три месяца бар вышел в точку безубыточности.