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Перевозчики частично блокировали проезд по Каменецкому кольцу из-за проблемы "дозволов"

18.12.2019 12:48 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусские перевозчики, которые совершали международные перевозки в польском направлении, дошли до необходимости более конкретно высказать свои претензии. Новая схема распределения так называемых польских "дозволов" – разрешений на проезд по территории Польши, их не устраивает.

Перевозчики частично блокировали проезд по Каменецкому кольцу из-за проблемы "дозволов"

Большая часть разрешений на перевозки в Польшу выдана малому бизнесу - Минтранс

Сегодня, 18 декабря 2019 года состоялась предупредительная акция, в результате которой на пять минут было затруднено движение по так называемому Каменецкому кольцу - автомобили ездили по кругу, сигналили, не нарушали ПДД, но при этом создавая некоторые помехи для стороннего транспорта. В общем движение было затруднено около 10 минут, "пробка" создалась только со стороны ул. Радужной, проехать можно было, но с трудом.

Перевозчики частично блокировали проезд по Каменецкому кольцу из-за проблемы "дозволов"

В акции приняли участие 5 большегрузных автомобилей и более 15 легковушек. В 10.00 перевозчики собрались на ближайшей заправке, чтобы обсудить ситуацию и наметить план действия. К тому же моменту на месте появились - транспортная инспекция, сотрудники милиции в штатском, сотрудники ГАИ на служебных автомобилях, да ещё и ОМОН в качестве пассажиров на задних сиденьях (кажется, никого не забыли...). Однако это не повлияло на решительно настроенных перевозчиков, и они реализовали задуманное без колебаний.

Перевозчики частично блокировали проезд по Каменецкому кольцу из-за проблемы "дозволов"

Цель - привлечь внимание к своей проблеме. Водители рассказывают, что просто потеряли польское направление, им предлагают искать другие варианты, но это тоже не так уж и просто, из-за большой конкуренции на рынке. В Министерстве транспорта говорят, что проблема возникла из-за малого количества разрешений, выданного польской стороной. Владельцы транспортных фирм уверены – причина в новых правилах распределения Минтранса, которые оказались на руку крупным игрокам рынка, а для малых и средних фактически как приговор.

В нынешнем году в Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси решили применить новую схему распределения данных разрешений. В итоге многие перевозчики, в основном малые и средние фирмы и ИП, остались без "дозволов". Это значит, без работы.

По словам перевозчиков, сегодня в Минске проходит встреча, на которой будут обсуждаться их вопросы, и они просто хотят привлечь внимание к своей проблеме подобными акциями. На мероприятии не было никаких растяжек, никаких незаконных действий, фактически - люди просто хотят работать, и призывают власти решить вопрос.

 
Теги: Минск
 
 
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  Белорусские перевозчики, которые совершали международные перевозки в польском направлении, дошли до необходимости более конкретно высказать свои претензии....
 
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