Визы для белорусов подорожали до 80 евро

Новые визовые правила ЕС вступили в силу с 2 февраля 2020 года. В соответствии с ними, визы для граждан Беларуси временно будут стоит 80 евро.

Напомним, соглашение об упрощении визового режима уже подписано. Согласно документу, стоимость Шенгена для белорусов снижается до 35 евро.

Но он вступит в силу только после завершения необходимых внутригосударственных процедур. Парламенты должны ратифицировать соглашение.

Как ожидается, шенгенские визы для белорусов подешевеют только с июня-2020 , а пока что придется платить за них 80 евро, а не 60, как было до сегодняшнего дня.

Евросоюз не будет замораживать для Беларуси стоимость шенгенских виз на нынешнем уровне в 60 евро до вступления в силу визового соглашения.

2 февраля вступает в силу пересмотренный Визовый кодекс ЕС, который помимо прочих изменений предусматривает увеличение визового сбора до 80 евро.