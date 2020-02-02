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Визы для белорусов подорожали до 80 евро

02.02.2020 11:39 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Новые визовые правила ЕС вступили в силу с 2 февраля 2020 года. В соответствии с ними, визы для граждан Беларуси временно будут стоит 80 евро.

Напомним, соглашение об упрощении визового режима уже подписано. Согласно документу, стоимость Шенгена для белорусов снижается до 35 евро.

Но он вступит в силу только после завершения необходимых внутригосударственных процедур. Парламенты должны ратифицировать соглашение.

Как ожидается, шенгенские визы для белорусов подешевеют только с июня-2020, а пока что придется платить за них 80 евро, а не 60, как было до сегодняшнего дня.

Евросоюз не будет замораживать для Беларуси стоимость шенгенских виз на нынешнем уровне в 60 евро до вступления в силу визового соглашения.

2 февраля вступает в силу пересмотренный Визовый кодекс ЕС, который помимо прочих изменений предусматривает увеличение визового сбора до 80 евро.

Для Беларуси это увеличение будет временным, только до вступления в силу Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью.

 
 
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Новые визовые правила ЕС вступили в силу с 2 февраля 2020 года. В соответствии с ними, визы для граждан Беларуси временно будут стоит 80 евро.
 
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