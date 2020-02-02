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Визы для белорусов подорожали до 80 евро
02.02.2020 11:39 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Новые визовые правила ЕС вступили в силу с 2 февраля 2020 года. В соответствии с ними, визы для граждан Беларуси временно будут стоит 80 евро.
Напомним, соглашение об упрощении визового режима уже подписано. Согласно документу, стоимость Шенгена для белорусов снижается до 35 евро.
Но он вступит в силу только после завершения необходимых внутригосударственных процедур. Парламенты должны ратифицировать соглашение.
Как ожидается, шенгенские визы для белорусов
Евросоюз
2 февраля
Для Беларуси это увеличение будет временным, только до вступления в силу
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Новые визовые правила ЕС вступили в силу с 2 февраля 2020 года. В соответствии с ними, визы для граждан Беларуси временно будут стоит 80 евро.
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