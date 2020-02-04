Наконец-то. Лукашенко планирует встретиться с Путиным 7 февраля

О намерении провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным Александр Лукашенко заявил журналистам 4 февраля на встрече с работниками Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».

«Скорее всего, 7 февраля мы встретимся с Президентом Путиным. Некий момент истины наступил. Мы были инициаторами этих отношений, нам ли их ломать», - сказал Лукашенко.

Говоря о моменте истины, президент, скорее всего, имел в виду время решения нерешенных вопросов по поставкам нефти и других, имеющих важное значение в экономике Беларуси.

Ранее сообщалось , что президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин не планируют контактов в ближайшее время, однако взаимодействие между Минском и Москвой осуществляется на экспертном и высоком уровне. Об этом сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам 31 января.