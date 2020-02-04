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Наконец-то. Лукашенко планирует встретиться с Путиным 7 февраля

04.02.2020 11:14 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

О намерении провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным Александр Лукашенко заявил журналистам 4 февраля на встрече с работниками Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».

«Скорее всего, 7 февраля мы встретимся с Президентом Путиным. Некий момент истины наступил. Мы были инициаторами этих отношений, нам ли их ломать», - сказал Лукашенко.

Говоря о моменте истины, президент, скорее всего, имел в виду время решения нерешенных вопросов по поставкам нефти и других, имеющих важное значение в экономике Беларуси.

Ранее сообщалось, что президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин не планируют контактов в ближайшее время, однако взаимодействие между Минском и Москвой осуществляется на экспертном и высоком уровне. Об этом сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам 31 января.

По словам российского вице-премьера Юрия Борисова, стороны постоянно обсуждают вопросы поставок нефти в Беларусь и говорят о компенсациях из-за «грязной нефти». В Кремле говорили, что Москва ждет от Минска документальные подтверждения об ущербе от загрязненной российской нефти для выплаты компенсации.

 
Теги: Минск
 
 
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О намерении провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным Александр Лукашенко заявил журналистам 4 февраля на встрече с работниками Добрушской...
 
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