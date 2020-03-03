Лукашенко назначил нового вице-премьера

Заместителем премьер-министра Беларуси назначен экс-глава концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента.

Во время назначения Александр Лукашенко сказал, что Назаров будет курировать нефтехимический комплекс страны.

«Я бы просил, чтобы вы включились в работу и обеспечили этот участок», — сказал глава государства.

Ранее нефтехимическими проблемами Беларуси занимался вице-премьер Игорь Ляшенко, бывший руководитель «Белнефтехима». Теперь он освобожден от должности вице-премьера в связи с переходом на другую работу.

Юрий Назаров родился в 1962 году в городе Горки Могилевской области. Окончил Белорусский технологический институт имени С.М.Кирова, Академию управления при президенте Беларуси. В январе 2010 года был назначен заместителем управделами президента. Через три года был назначен на пост председателя в концерн «Беллесбумпром».

3 марта Александр Лукашенко собрал совещание по нефтяным вопросам, на котором выдвинул задачи по поиску новых поставщиков нефти и по выстраиванию логистики доставки сырья.