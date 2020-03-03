ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко назначил нового вице-премьера

03.03.2020 11:38 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Заместителем премьер-министра Беларуси назначен экс-глава концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента.

Во время назначения Александр Лукашенко сказал, что Назаров будет курировать нефтехимический комплекс страны.

«Я бы просил, чтобы вы включились в работу и обеспечили этот участок», — сказал глава государства.

Ранее нефтехимическими проблемами Беларуси занимался вице-премьер Игорь Ляшенко, бывший руководитель «Белнефтехима». Теперь он освобожден от должности вице-премьера в связи с переходом на другую работу.

Юрий Назаров родился в 1962 году в городе Горки Могилевской области. Окончил Белорусский технологический институт имени С.М.Кирова, Академию управления при президенте Беларуси. В январе 2010 года был назначен заместителем управделами президента. Через три года был назначен на пост председателя в концерн «Беллесбумпром».

3 марта Александр Лукашенко собрал совещание по нефтяным вопросам, на котором выдвинул задачи по поиску новых поставщиков нефти и по выстраиванию логистики доставки сырья.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заместителем премьер-министра Беларуси назначен экс-глава концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента.
 
Новости дня
Новости политики
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

02.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика