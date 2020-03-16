Россия закрывает границу для Беларуси

Граница России с Беларусью может быть закрыта в ближайшую неделю.

Об этом сообщил в программе «Вести недели» телеведущий Дмитрий Киселев 15 марта.

По словам ведущего, такая мера связана с необходимостью не допустить распространения коронавируса в РФ. По этой же причине прекращено железнодорожное сообщение с Латвией, Украиной и Молдовой.

Киселев не сообщил, откуда поступили данные об ограничении перемещения через белорусско-российскую границу.

Однако вскоре информацию подтвердило российское агентство ТАСС. «Мы также приняли решение о закрытии границы с Беларусью для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов, - сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. - Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить в первую очередь массового распространения коронавируса».

Известно, что 14 и 15 марта премьер-министры Беларуси Сергей Румас и Михаил Мишустин разговаривали по телефону. Как сообщил пресс-секретарь белорусского премьера, российский упомянул, что в РФ будут приняты новые меры в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, 28 февраля Александр Лукашенко заявил , что не считает нужным закрывать границы Беларуси, а все принимаемые в стране меры назвал правильными.