Лукашенко не против единой валюты в Союзном государстве, «но кто будет управлять эмиссионным центром?»

Источник материала: Виртуальный Брест

Александр Лукашенко заявил, что в Минске не против единой валюты в Союзном государстве. Об этом президент Беларуси рассказал в интервью телеканалу «Мир».





Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«У нас есть договор о создании Союзного государства. Ни от одного пункта этого договора мы не отказываемся. Даже возьмем самый серьезный, который сегодня обсуждается. Допустим, единая валюта. Мы не против единой валюты, но только это должна быть нейтральная валюта. Это не белорусский рубль, не российский», — отметил он.

«Вопрос в том, кто будет управлять эмиссионным центром?» — добавил Лукашенко.

Напомним, при создании Союзного государства Беларуси и России предполагалось, что к в 2005 году в странах будет единая валюта. Беларусь с этим вопросом тянула, Москва — напоминала и давила. В конце 2019 года на тот момент премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что вся возможная дальнейшая дополнительная поддержка будет оказываться Беларуси только тогда, когда все дорожные карты по интеграции будут исполнены, в том числе и пресловутая «31-я карта», в которой речь идет о единой валюте и эмиссионном центре.