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Главреда «Ежедневника» Сергея Сацука отпустили из-под стражи

04.04.2020 20:34 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Редактора издания «Ежедневник» Сергея Сацука 4 апреля освободили из-под стражи. Об этом TUT.BY сообщили его коллеги. Соответствующее решение принял Генеральный прокурор Беларуси, сообщает «Ежедневник». Обвинение Сергею Сацуку так и не было предъявлено.

Главреда «Ежедневника» Сергея Сацука отпустили из-под стражи

Фото из аккаунта Сергея Сацука в Facebook

Сейчас Сергей Сацук находится дома со своей семьей, а воскресенье намерен провести с близкими людьми, сообщают его коллеги.

У журналиста взяли обязательство о явке и освободили. Об этом Сергей Сацук рассказал Белорусской ассоциации журналистов. «Чтобы следствие могло работать без давления, принято решение меня освободить», — сказали мне сегодня.

Сергей рассказал, что накануне своего задержания получил материалы для нового журналистского расследования и решил работать в этом направлении.

— В воскресенье мы с польским коллегой обсуждали материалы по новой президентской больнице, советовались. А в среду меня задержали, - рассказывает Сергей, но подчеркивает, что был несколько раз предупрежден следователями о нежелательности комментариев.

Журналист остается в статусе подозреваемого. Также у него взята подписка о неразглашении материалов дела, сообщает БАЖ.

Напомним, сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета Госконтроля задержали главного редактора издания «Ежедневник» Сергея Сацука 25 марта по подозрению в получении взятки. 27 марта сотрудников «Ежедневника» допросили в Департаменте финансовых расследований КГК, Сергея Сацука перевели в СИЗО № 1.

31 марта Комитет госконтроля в отношении Сергея Сацука возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 430 (Получение взятки) УК. По мнению следствия, Сацук получил в качестве взятки за написание статьи «на конкурентов» 5 тысяч долларов.

2 апреля Глава КГК Леонид Анфимов прокомментировал «дело Сергея Сацука».

 
 
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  Редактора издания «Ежедневник» Сергея Сацука 4 апреля освободили из-под стражи. Об этом TUT.BY сообщили его коллеги. Соответствующее решение принял Генеральный...
 
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