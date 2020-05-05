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Президент Беларуси провел переговоры с Президентом Молдовы по видеосвязи

05.05.2020 08:36 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Юбилей Великой Победы, предстоящий саммит ЕАЭС и эпидситуация в Беларуси и Молдове. Эти темы накануне обсудили оба президента. Пообщаться  в таком формате по видеосвязи  - это была инициатива Игоря Додона. Эти майские дни особенно заставляют задуматься об истинной ценности жизни, вспомнить ратный подвиг наших героев и значимость победного дня, который 75  лет назад подарил нам будущее. Потому и беседу оба лидера начали с теплых взаимных поздравлений по случаю наступающего праздника. Александр Лукашенко рассказал коллеге, что в нашей стране к параду и всем сопутствующим мероприятиям подходят крайне серьезно в плане безопасности. 


В случае необходимости саммит ЕАЭС может быть перенесен


Обсудили и предстоящий саммит ЕАЭС: в каком формате и когда его можно было бы провести. Беларусь на правах председателя обязуется создать все необходимые условия в плане организации и безопасности, если участники все-таки решат собраться в Минске. Но в случае необходимости есть и запасной вариант - саммит можно немного перенести. 


Президенты Беларуси и Молдовы обсудили эпидситуацию


Много говорили в том числе об эпидемиологической ситуации в обеих странах. Глава белорусского государства рассказал коллеге о том, что в целом сдерживать уровень заболеваемости в Беларуси удается благодаря сохраненной еще с советских времен системе здравоохранения. Наши медики справляются своими силами, с благодарностью заимствуют чужой опыт и готовы поделиться собственным, в том числе с молдавскими врачами. 
 
Теги: Минск
 
 
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Юбилей Великой Победы, предстоящий саммит ЕАЭС и эпидситуация в Беларуси и Молдове. Эти темы накануне обсудили оба президента. Пообщаться  в таком формате по...
 
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