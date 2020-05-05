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Александр Лукашенко пообщался с журналистами и пригласил глав других государств на парад в Минск
05.05.2020 16:05 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTЭкология и экономия: двигателем современной экономики должны быть ученые. Сегодня Президент
Сейчас - время интенсивного развития экономики. Мир работает в условиях жесткой конкуренции, страны активно перестраиваются и подстраиваются под новые реалии. Поэтому и в Беларуси - повышенное внимание именно науке.
Электротранспорт - ключевая сфера машиностроенияРазработка электротранспорта - одна из ключевых сфер машиностроения для Беларуси. Параллельно со строительством БелАЭС импульс к развитию получили и многие смежные отрасли. Сегодня, например, Президенту показали экспериментальный образец белорусского родстера - двухместного электромобиля-кабриолета. По мнению разработчиков, эта машина сможет в будущем посоревноваться с Tesla.
Президент пообщался с журналистамиА уже после посещения, Глава государства пообщался с журналистами. По словам Президента, он остался под впечатлением от разработок, которые удалось воплотить в жизнь за такое короткое время. Конечно, вопросами по теме поездки представители СМИ не ограничились, спросили о самом актуальном. В частности, стали известны некоторые нюансы подготовки к празднованию Дня Победы.
Во время общения с журналистами поднимались самые важные темы, которые сейчас волнуют каждого.
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Экология и экономия: двигателем современной экономики должны быть ученые. Сегодня Президент оценил разработки электротранспорта на испытательном полигоне...
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