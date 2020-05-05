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Электротранспорт - ключевая сфера машиностроения

Президент пообщался с журналистами

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александр Лукашенко пообщался с журналистами и пригласил глав других государств на парад в Минск Экология и экономия: двигателем современной экономики должны быть ученые. Сегодня Президент оценил разработки электротранспорта на испытательном полигоне...

Экология и экономия: двигателем современной экономики должны быть ученые. Сегодня Президентна испытательном полигоне Академии наук. Сначала - теория. Специалисты не первый год работают над элементами концепции новой зеленой экономики. То, что будущее за электротранспортом, уже ни у кого не вызывает сомнений. Как исполняются поручения в этой сфере, Глава государства проверяет лично. Заявлений и анонсов разработок было немало, но насколько они качественны и эффективны?Сейчас - время интенсивного развития экономики. Мир работает в условиях жесткой конкуренции, страны активно перестраиваются и подстраиваются под новые реалии. Поэтому и в Беларуси - повышенное внимание именно науке.Разработка электротранспорта - одна из ключевых сфер машиностроения для Беларуси. Параллельно со строительством БелАЭС импульс к развитию получили и многие смежные отрасли. Сегодня, например, Президенту показали экспериментальный образец белорусского родстера - двухместного электромобиля-кабриолета. По мнению разработчиков, эта машина сможет в будущем посоревноваться с Tesla.А уже после посещения, Глава государства пообщался с журналистами. По словам Президента, он остался под впечатлением от разработок, которые удалось воплотить в жизнь за такое короткое время. Конечно, вопросами по теме поездки представители СМИ не ограничились, спросили о самом актуальном. В частности, стали известны некоторые нюансы подготовки к празднованию Дня Победы.Во время общения с журналистами поднимались самые важные темы, которые сейчас волнуют каждого.