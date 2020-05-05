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Президент ответил на вопросы журналистов

Президент пригласил глав других государств в Минск на парад Победы

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александр Лукашенко приглашает глав других государств приехать в Минск на парад Победы Президент ответил на вопросы журналистов По окончании мероприятия Президент пообщался с журналистами. Вопросы традиционно поднимались самые актуальные, а в...

По окончании мероприятия Президент пообщался с журналистами. Вопросы традиционно поднимались самые актуальные, а в данном случае даже самые острые. Именно поэтому ответы Главы государства на них даем практически без купюр.Также во время общения с представителями СМИ Президент пригласил глав других государств приехать в Минск на парад Победы. И это вопрос совсем не медицинский (самые высокие гарантии безопасности, конечно, будут обеспечены): ответ на такое предложение лежит исключительно в политической плоскости.Для белорусов почтить память героического поколения - святое дело. Напомним, два дня назад было принято принципиальное решение - отметить юбилей Великой Победы достойно подвигу отцов и дедов.