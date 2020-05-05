О чем говорили Лукашенко и Путин

В телефонном разговоре, который состоялся 5 мая между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным, обсуждались актуальные вопросы двух стран.

Основные темы разговора:

подготовительные мероприятия празднования 75-летия Победы;

взаимодействие в рамках интеграционных структур (в частности, отдельные кадровые вопросы по линии Союзного государства);

меры, которые предпринимаются в двух странах для борьбы с эпидемией.

В ходе разговора Лукашенко рассказал коллеге о подготовке парада в Беларуси и о ситуации в целом.

Напомним, 5 мая белорусский президент в ходе посещения полигона для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения Национальной академии наук публично заявил , что приглашает глав других государств на парад Победы в Минск.

«Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Это самая пострадавшая республика - живой памятник войне», - подчеркнул глава Беларуси.

Ответил ли Путин белорусскому коллеге о том, приедет он в Минск или нет, - неизвестно.