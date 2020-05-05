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О чем говорили Лукашенко и Путин

06.05.2020 07:00 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В телефонном разговоре, который состоялся 5 мая между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным, обсуждались актуальные вопросы двух стран.

Основные темы разговора:

  • подготовительные мероприятия празднования 75-летия Победы;
  • взаимодействие в рамках интеграционных структур (в частности, отдельные кадровые вопросы по линии Союзного государства);
  • меры, которые предпринимаются в двух странах для борьбы с эпидемией.

В ходе разговора Лукашенко рассказал коллеге о подготовке парада в Беларуси и о ситуации в целом.

Напомним, 5 мая белорусский президент в ходе посещения полигона для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения Национальной академии наук публично заявил, что приглашает глав других государств на парад Победы в Минск.

«Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Это самая пострадавшая республика - живой памятник войне», - подчеркнул глава Беларуси.

Ответил ли Путин белорусскому коллеге о том, приедет он в Минск или нет, - неизвестно.

 
Теги: Минск
 
 
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В телефонном разговоре, который состоялся 5 мая между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным, обсуждались актуальные вопросы двух стран. Основные темы...
 
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