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Предложения по новому составу правительства обсудили на совещании у Президента
04.06.2020 08:52 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTГлава государства уже несколько раз говорил о своем намерении до выборов принять соответствующее решение. Все представленные на рассмотрение Александра Лукашенко кандидатуры были на протяжении нескольких месяцев глубоко проработаны руководством Администрации Президента, обеих палат парламента, секретариата Совбеза и представлены накануне встречи.
Президент: нельзя потерять динамику, пусть даже маленькую
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Глава государства уже несколько раз говорил о своем намерении до выборов принять соответствующее решение. Все представленные на рассмотрение Александра...
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