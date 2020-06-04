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Президент: нельзя потерять динамику, пусть даже маленькую

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Предложения по новому составу правительства обсудили на совещании у Президента Глава государства уже несколько раз говорил о своем намерении до выборов принять соответствующее решение. Все представленные на рассмотрение Александра...

Глава государства уже несколько раз говорил о своем намерении до выборов принять соответствующее решение. Все представленные на рассмотрение Александра Лукашенко кандидатуры были на протяжении нескольких месяцев глубоко проработаны руководством Администрации Президента, обеих палат парламента, секретариата Совбеза и представлены накануне встречи.. Александр Лукашенко уже отмечал, что к нынешнему составу правительства по персоналиям у него нет особых претензий. Однако новые решения по управленческой вертикали - это и есть та самая своевременная реакция на вызовы времени. Президент придерживается четкого мнения: в команде должны быть исключительно профессионалы, люди, которые нацелены работать на результат. И как стало известно, накануне вечером