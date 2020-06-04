Вот-вот узнаем новый состав правительства. Сегодня в графике президента - кадровый день

Источник материала: Виртуальный Брест

Предложения по новому составу правительства были обсуждены на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко ещё вчера.





Лукашенко рассказал о разговоре с Румасом: "Больших претензий нет, но человек хочет заниматься бизнесом. Я приветствую!"





Лукашенко: "Те, кто не попадёт в новое правительство , без работы не останутся. Они - не враги!"

Напомним, Румас возглавлял правительство с 18 августа 2018 года. 3 июня Лукашенко отправил все правительство в отставку .