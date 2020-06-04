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Вот-вот узнаем новый состав правительства. Сегодня в графике президента - кадровый день

04.06.2020 10:54 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Предложения по новому составу правительства были обсуждены на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко ещё вчера.

Вот-вот узнаем новый состав правительства. Сегодня в графике президента - кадровый день

Лукашенко рассказал о разговоре с Румасом: "Больших претензий нет, но человек хочет заниматься бизнесом. Я приветствую!"

Вот-вот узнаем новый состав правительства. Сегодня в графике президента - кадровый день

Лукашенко: "Те, кто не попадёт в новое правительство, без работы не останутся. Они - не враги!"

Напомним, Румас возглавлял правительство с 18 августа 2018 года. 3 июня Лукашенко отправил все правительство в отставку.

 
 
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  Предложения по новому составу правительства были обсуждены на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко ещё вчера. Лукашенко рассказал о разговоре...
 
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Предложения по новому составу правительства обсудили на совещании у Президента
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