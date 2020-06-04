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VII Форум регионов Беларуси и России планируют провести в сентябре
04.06.2020 15:52 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTVII Форум регионов Беларуси и России планируют провести в сентябре в Минске и Минской области. Члены оргкомитета с нашей стороны обсудили сегодня текущие вопросы. В программе мероприятия - молодежный форум, совет делового сотрудничества; планируется подписание соглашений между регионами, заключение коммерческих контрактов. Ожидается около полутысячи участников.
Анатолий Исаченко, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Форум зарекомендовал себя хорошей дискуссионной площадкой, где встречаются парламентарии, губернаторы, представители бизнеса. По традиции на его полях проводятся заседания секций на различную тематику: сельское хозяйство, строительство, промышленность. Особенность VII Форума в том, что его тема - наша общая Победа в Великой Отечественной войне".
Обсуждение организационных вопросов продолжится. Совместное заседание оргкомитета запланировано на 16 июня в формате видеоконференции.
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VII Форум регионов Беларуси и России планируют провести в сентябре в Минске и Минской области. Члены оргкомитета с нашей стороны обсудили сегодня текущие вопросы. В...
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