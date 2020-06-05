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Беларусь будет свято выполнять все договоренности, достигнутые в рамках официального визита премьер-министра Венгрии
05.06.2020 13:20 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTБеларусь будет свято выполнять все договоренности, достигнутые
Беларусь - Венгрия: новый уровень сотрудничества
Общая торговля, совместные проекты, сотрудничество по линии Минск - ЕС сегодня в центре внимания. Минск и Будапешт намерены вывести взаимоотношения на качественно новый уровень. Для Виктора Орбана визит в Беларусь первый после продолжительного отсутствия зарубежных поездок.
Приоритеты сотрудничества
Премьер выразил надежду, что нынешние переговоры станут значимым шагом в развитии двусторонних отношений. В числе перспективных задач — активизация поставок, расширение взаимных инвестиций и создание совместных производств. Готовы обсудить все в деталях: у высокого гостя запланировано несколько раундов переговоров, в том числе в Совмине.
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Беларусь будет свято выполнять все договоренности, достигнутые в рамках официального визита премьер-министра Венгрии
Беларусь будет свято выполнять все договоренности, достигнутые в рамках официального визита премьер-министра Венгрии в нашу страну. В этом заверил Александр...
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