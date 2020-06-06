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Минск и Будапешт нацелены подняться на новую ступень в развитии отношений

06.06.2020 11:26 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Этому поспособствует официальный визит Премьер-министра Венгрии  Виктора Орбана в нашу страну. Накануне во Дворце Независимости прошли переговоры лидеров. 


Страны сотрудничают без малого три десятка лет


Но достигнутый уровень контактов  как в политике, так и в экономике  недостаточно тесен. У стран несомненные перспективы в укреплении связей, а также все возможности, чтобы поддержать подъем в отношениях, который наметился в последние годы. Александр Лукашенко заверил, что все договоренности Беларусь выполнит на деле, а не на бумаге. 


Лидеры сверили позиции по многим аспектам региональной и мировой повестки


В частности, Виктор Орбан заявил о необходимости отмены санкций в отношении Беларуси: продуктивное партнерство невозможно в условиях санкционной политики. Венгрия также отвергает любые попытки дискредитировать развитие мирных ядерных программ, с чем периодически сталкивается и наша страна. А в целом партнеры намерены как минимум вдвое нарастить взаимную торговлю - до 500 миллионов евро в течение двух лет. На это нацелил Президент.

 
 
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Этому поспособствует официальный визит Премьер-министра Венгрии  Виктора Орбана в нашу страну. Накануне во Дворце Независимости прошли переговоры лидеров.  ...
 
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