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Социально-экономическое развитие, вопросы инфраструктуры и благоустройства. Александр Лукашенко с рабочим визитом в Могилеве
06.06.2020 12:36 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПо традиции конец недели в графике Главы государства посвящен выездным мероприятиям. С рабочей поездкой сегодня Александр Лукашенко в Могилеве.
Президенту подробно доложили о социально-экономическом развитии области
Отдельно остановились на вопросах инфраструктуры и благоустройства. Важно, чтобы город был не просто красивым, но и комфортным. К примеру, в городском парке "Подниколье", где Александр Лукашенко заслушал доклады, планируют создать настоящий туристический комплекс с аттракционами, пляжем и детскими площадками. Кроме того, за последние четыре года в городе уже капитально отремонтировали некоторые шоссе и мосты, преобразились Дворец культуры области, школы, роддом, много внимания уделили спорту. Вскоре появятся новые кардиохирургический корпус, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейнами. Обновится и дорожная инфраструктура. На это, советует белорусский лидер, можно направить средства, сэкономленные при реконструкции других дорог по стране.
В целом результатами Александр Лукашенко остался доволен
Однако благоустройство - процесс непрерывный. Потому Президент дал ряд дополнительных поручений по дальнейшему развитию региона. Особый акцент на промышленной сфере города, здесь предстоит провести ревизию.
На территории парка "Подниколье" находится Свято-Никольский женский монастырьИ сегодня, в троицкую родительскую субботу, Александр Лукашенко, конечно, посетил этот храм и зажег свечу. На выходе из монастыря Главу государства ожидали прихожане. Пришли и те, кто узнал о визите Президента. Прямо у храма состоялось незапланированное общение, которое получилось очень душевным. В эти же минуты Александр Лукашенко встречается с активом Могилевской области, где обсудят самые насущные вопросы не только одного региона.
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Социально-экономическое развитие, вопросы инфраструктуры и благоустройства. Александр Лукашенко с рабочим визитом в Могилеве
По традиции конец недели в графике Главы государства посвящен выездным мероприятиям. С рабочей поездкой сегодня Александр Лукашенко в Могилеве. Президенту...
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