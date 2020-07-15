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В очереди у здания ЦИК уже около 1000 желающих подать жалобу
16.07.2020 07:00 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Днем 15 июля перед входом в ЦИК Беларуси выстроилась очередь в несколько десятков человек. Они хотят подать жалобу на отказ в регистрации кандидатами оппонентов действующего президента Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.
Ранее с призывом подать жалобу в ЦИК обратился к своим сторонникам штаб Бабарико, напоминает
«Штаб предпримет все действия для обжалования принятого решения и обеспечения честных выборов», - говорится в заявлении штаба.
Члены штаба убеждены, что действия властей не имеют ничего общего с честными выборами и избирательным кодексом.
«…С равными правами на участие в выборах. С уважением избирательного права граждан Республики Беларусь. Но и каждый гражданин может предпринять действия: нам нужны честные выборы и нам нужен миллион жалоб», - заявляют члены штаба Бабарико.
К 17 часам очередь растянулась от Дома правительства до проспекта Независимости до гостиницы «Минск», далее - к музею кино и вдоль улицы Берсона до улицы Мясникова в сторону Немиги. По информации
Ранее штаб Виктора Бабарико уже подал жалобу в ЦИК. В жалобе штаба содержатся требования отменить решение ЦИК и зарегистрировать Виктора Бабарико и Валерия Цепкало кандидатами в президенты Беларуси; изменить меру пресечения Виктору и Эдуарду Бабарикам, Сергею Тихоновскому и другим политзаключенным.
Сторонники политика вместе со штабом Валерия Цепкало готовят обращение в Верховный суд Беларуси. По закону, это можно сделать в течение трех дней после решения об отказе в регистрации. Решение Верховного суда является окончательным.
По последней информации, в ЦИК заявили о продлении своей работы до 18.50, чтобы принять жалобы у людей.
Напомним, 14 июля Центризбирком отказал в регистрации оппонентам Александра Лукашенко Валерию Цепкало и Виктору Бабарико. Несмотря на то, что суда над Виктором Бабарико не было, и вина его еще не доказана, глава ЦИК Лидия Ермошина
Во вторник вечером в Минске
Фото Белновости
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Днем 15 июля перед входом в ЦИК Беларуси выстроилась очередь в несколько десятков человек. Они хотят подать жалобу на отказ в регистрации кандидатами оппонентов...
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