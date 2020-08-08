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В Гомеле независимого наблюдателя после провокации лишили аккредитации. А кто провокатор?

08.08.2020 06:14 — Новости Политики | Сильные новости (Гомель)  
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Источник материала: Сильные новости (Гомель)

В пятницу, 7 августа, на избирательном участке № 35 в средней школе № 38 лишили аккредитации независимого наблюдателя Ольгу Беломутову. По ее словам, была совершена провокация.

Как девушка рассказала редакции «Сильных Новостей», сегодня она пришла к крыльцу школы и стала считать явку. Ближе к обеду около школы появился мужчина, который в агрессивной форме начал возмущаться, что его куда-то записывают и снимают на видео. При этом, по словам наблюдателя, видеосъемка не велась.

Чтобы избежать конфликта девушка отошла в сторону, однако это не помогло.

«Зайдя в школу мужчина написал жалобу на нас директору школы и избирательной комиссии. Через некоторое время они все вместе (провокатор, директор Деменчук Александр Валентинович, председательница комиссии Ткачева Ольга Викторовна и другие члены комиссии) вышли на улицу и все вместе начали предъявлять мне вышеуказанные претензии. Я предложила им посмотреть камеры видеонаблюдения, но они сказали, что это не в их компетенции», — рассказывает Ольга.

После этого директор школы сообщил, что девушке будет вынесено предупреждение. Но, оказалось, что предупреждения было мало — Ольгу лишили аккредитации.

«В день досрочного голосования, направляясь к избирательному участку, расположенному в СШ № 38, встретил девушек, которые сидели на ступенях школы и вели учет, отмечая при этом что-то в своих блокнотах. При них были сумки и мобильные телефоны. Избиратель утверждает, что его снимали на мобильный телефон, на что он согласия не давал, чем, по его мнению, нарушены его права. Избиратель пояснил, что на участок должна была прибыть его жена с маленьким ребенком, и он беспокоится о безопасности своей семьи, так как не знает, как поведут себя вышеупомянутые девушки», — сказано в решении комиссии о лишении аккредитации.

 
Теги: Новости
 
 
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В пятницу, 7 августа, на избирательном участке № 35 в средней школе № ...
 
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