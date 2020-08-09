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Прямое включение видеотрансляции из ЦИК

09.08.2020 15:05 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Прямое включение видеотрансляции из ЦИК. Заместитель Председателя Центризбиркома Вадима Ипатов озвучил цифры явки на 14:00 на выборах Президента Республики Беларусь.
 
 
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Прямое включение видеотрансляции из ЦИК. Заместитель Председателя Центризбиркома Вадима Ипатов озвучил цифры явки на 14:00 на выборах Президента Республики...
 
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Явка избирателей по стране на 14:00 составила 65,19 %
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