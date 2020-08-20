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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Не остается без внимания ситуация, которая складывается у наших западных рубежей Специалисты Вооруженных сил констатируют эскалацию и наращивание военной компоненты. В Беларуси спокойно на это смотреть и игнорировать ситуацию не намерены....

Специалисты Вооруженных сил констатируют эскалацию и наращивание военной компоненты. В Беларуси спокойно на это смотреть и игнорировать ситуацию не намерены. Выработан определенный алгоритм реагирования на подобные события. Президент поручил перебросить дополнительно часть боевых подразделений нашей армии на западный контур. Кто-то расценил это как чрезмерное нагнетание обстановки. Но это прежде всего адекватная реакция на то, что происходит у наших границ.Министерство обороны сразу же приступило к выполнению задач, поставленных главой государства. Военные активизировали подготовку войск к выполнению соответствующих задач на гродненском тактическом направлении. Особое внимание западному операционному направлению.