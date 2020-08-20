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Не остается без внимания ситуация, которая складывается у наших западных рубежей
21.08.2020 13:55 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTСпециалисты Вооруженных сил констатируют эскалацию и наращивание военной компоненты. В Беларуси спокойно на это смотреть и игнорировать ситуацию не намерены. Выработан определенный алгоритм реагирования на подобные события. Президент поручил перебросить дополнительно часть боевых подразделений нашей армии на западный контур. Кто-то расценил это как чрезмерное нагнетание обстановки. Но это прежде всего адекватная реакция на то, что происходит у наших границ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Министерству обороны особое внимание следует уделить передвижению войск НАТО на территорию Польши и Литвы. Мы должны отслеживать направления их движения и их замыслы. Но в настоящий момент мы все эти замыслы видим. Особо нас это не напрягает, но отдельные факты, особенно на гродненском направлении, заставляют задуматься. Поэтому нам обязательно надо предпринять меры и не стесняться выводить наши Вооруженные силы и технику на направления их передвижения".
Министерство обороны сразу же приступило к выполнению задач, поставленных главой государства. Военные активизировали подготовку войск к выполнению соответствующих задач на гродненском тактическом направлении. Особое внимание западному операционному направлению.
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Специалисты Вооруженных сил констатируют эскалацию и наращивание военной компоненты. В Беларуси спокойно на это смотреть и игнорировать ситуацию не намерены....
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