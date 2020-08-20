ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не остается без внимания ситуация, которая складывается у наших западных рубежей

21.08.2020 13:55 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Специалисты Вооруженных сил  констатируют эскалацию и наращивание военной компоненты. В Беларуси спокойно на это смотреть и игнорировать ситуацию не намерены. Выработан  определенный алгоритм реагирования на подобные события. Президент поручил  перебросить дополнительно  часть боевых подразделений нашей армии на западный контур. Кто-то расценил это как чрезмерное нагнетание обстановки. Но это прежде всего адекватная реакция на то, что происходит у наших границ. 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Министерству обороны особое внимание следует уделить передвижению войск НАТО на территорию Польши и Литвы. Мы должны отслеживать направления их движения и их замыслы. Но в настоящий момент мы все эти замыслы видим. Особо нас это не напрягает, но отдельные факты, особенно на гродненском направлении, заставляют задуматься. Поэтому нам обязательно надо предпринять меры и не стесняться выводить наши Вооруженные силы и технику на направления их передвижения". 

Министерство обороны  сразу же приступило  к выполнению задач, поставленных главой государства. Военные активизировали подготовку войск  к выполнению соответствующих задач на гродненском тактическом направлении. Особое внимание западному операционному направлению. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты Вооруженных сил  констатируют эскалацию и наращивание военной компоненты. В Беларуси спокойно на это смотреть и игнорировать ситуацию не намерены....
 
Новости дня
Новости политики
 
Дело Координационного совета будет вести Следственный комитет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

20.08.2020
Mir24.TV Belarus
21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика