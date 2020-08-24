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Песков отказался комментировать появление Лукашенко с автоматом в руках
24.08.2020 13:21 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 авг ― Sputnik. Кремль не будет комментировать появление президента Беларуси Александра Лукашенко и его сына с автоматами, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Накануне Telegram-канал "Пул Первого" распространил кадры, на которых Лукашенко выходит из вертолета
© Sputnik / Виктор Толочко
"Я не буду отвечать на ваш вопрос", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать появление Лукашенко с автоматом и вопрос о том, считают ли в Кремле адекватной такую реакцию на протесты.
Протесты и пострадавшие
Песков сказал, что в Кремле констатируют отсутствие провокаций со стороны митингующих в Беларуси.
"Пока мы констатируем, что не было никаких провокаций со стороны митингующих, мы констатируем, что органы правопорядка весьма корректно выполняют свои обязанности", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь российского президента также высказался, что в Кремле больше импонируют тем белорусским политикам, которые выступают за союзнические отношения с Россией.
"Те политики, те представители власти, которые являются сторонниками развития наших двусторонних отношений, конечно же, они нам импонируют больше", - сказал Песков. При этом никаких конкретных имен он не назвал.
На вопрос, планирует ли Кремль устанавливать контакты с белорусской оппозицией, пресс-секретарь российского президента сказал, что пока каких-то четких сигналов в отношении России не озвучивалось.
"Но, в любом случае, какое-то установление контактов, оно бы и шло в русле вмешательства во внутренние дела Беларуси. Мы критикуем тех, кто это делает, считаем это неверным и не собираемся это делать сами. По крайней мере, сейчас, в ходе так называемой горячей стадии", - сказал он.
Кроме того Песков заявил, что Россия не собирается вмешиваться в ситуацию с применением насилия по отношению к задержанным
"Мы не будем в это вмешиваться", - сказал Песков.
Опасность внешнего вмешательства
При этом, по его словам, в Кремле по-прежнему обеспокоены признаками внешнего вмешательства в дела Беларуси, и призывают дать белорусам возможность разобраться самим. Песков заговорил об этом, отвечая на вопрос, уверен ли президент РФ в том, что внешние силы дестабилизируют обстановку в Беларуси, а целью атаки является Россия. Ранее об том, что Беларусь травят, чтобы потом наброситься на Россию, заявлял Лукашенко.
"Такой элемент есть, и, ...к сожалению, от него нельзя абстрагироваться", - отметил Песков. Он также отметил, что в Кремле по-прежнему обеспокоены некоторыми косвенными и прямыми проявлениями внешнего вмешательства в белорусские дела.
"Сами мы считаем это неприемлемым и призываем всех дать возможность белорусам самим урегулировать свои проблемы", - сказал Песков.
Он также добавил, что "воздержался бы от большей детализации".
Пресс-секретарь российского президента также добавил, что никто не говорит про непосредственное нападение, а история с вмешательством - это история, которую можно прослеживать на протяжении последнего десятилетия весьма.
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Комментируя акции протеста в Минске и других городах, пресс-секретарь российского президента заявил, что в Кремле не увидели никаких провокаций со стороны...
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