Песков отказался комментировать появление Лукашенко с автоматом в руках

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг ― Sputnik. Кремль не будет комментировать появление президента Беларуси Александра Лукашенко и его сына с автоматами, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне Telegram-канал "Пул Первого" распространил кадры, на которых Лукашенко выходит из вертолета в бронежилете и с автоматом в руках . Все это происходит на территории президентской резиденции, к которой вечером подошли участники массовой акции протеста . В другом ролике Лукашенко в бронежилете и с автоматом подходит к силовикам, которые охраняют резиденцию, и обещает им "разобраться" с протестующими. Рядом с Лукашенко находился и его сын Николай, он также был в бронежилете и с оружием.

"Я не буду отвечать на ваш вопрос", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать появление Лукашенко с автоматом и вопрос о том, считают ли в Кремле адекватной такую реакцию на протесты.

Протесты и пострадавшие

Песков сказал, что в Кремле констатируют отсутствие провокаций со стороны митингующих в Беларуси.

"Пока мы констатируем, что не было никаких провокаций со стороны митингующих, мы констатируем, что органы правопорядка весьма корректно выполняют свои обязанности", - сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь российского президента также высказался, что в Кремле больше импонируют тем белорусским политикам, которые выступают за союзнические отношения с Россией.

"Те политики, те представители власти, которые являются сторонниками развития наших двусторонних отношений, конечно же, они нам импонируют больше", - сказал Песков. При этом никаких конкретных имен он не назвал.

На вопрос, планирует ли Кремль устанавливать контакты с белорусской оппозицией, пресс-секретарь российского президента сказал, что пока каких-то четких сигналов в отношении России не озвучивалось.

"Но, в любом случае, какое-то установление контактов, оно бы и шло в русле вмешательства во внутренние дела Беларуси. Мы критикуем тех, кто это делает, считаем это неверным и не собираемся это делать сами. По крайней мере, сейчас, в ходе так называемой горячей стадии", - сказал он.

Кроме того Песков заявил, что Россия не собирается вмешиваться в ситуацию с применением насилия по отношению к задержанным на белорусских акциях протеста. По словам пресс-секретаря российского президента, "это внутреннее дело Беларуси, и это дело руководства Беларуси.

"Мы не будем в это вмешиваться", - сказал Песков.

Опасность внешнего вмешательства

При этом, по его словам, в Кремле по-прежнему обеспокоены признаками внешнего вмешательства в дела Беларуси, и призывают дать белорусам возможность разобраться самим. Песков заговорил об этом, отвечая на вопрос, уверен ли президент РФ в том, что внешние силы дестабилизируют обстановку в Беларуси, а целью атаки является Россия. Ранее об том, что Беларусь травят, чтобы потом наброситься на Россию, заявлял Лукашенко.

"Такой элемент есть, и, ...к сожалению, от него нельзя абстрагироваться", - отметил Песков. Он также отметил, что в Кремле по-прежнему обеспокоены некоторыми косвенными и прямыми проявлениями внешнего вмешательства в белорусские дела.

"Сами мы считаем это неприемлемым и призываем всех дать возможность белорусам самим урегулировать свои проблемы", - сказал Песков.

Он также добавил, что "воздержался бы от большей детализации".

Пресс-секретарь российского президента также добавил, что никто не говорит про непосредственное нападение, а история с вмешательством - это история, которую можно прослеживать на протяжении последнего десятилетия весьма.