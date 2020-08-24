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Экс-кандидат в президенты Дмитриев обжаловал итоги выборов в Верховном суде

24.08.2020 15:15 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг — Sputnik. экс-кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев подал жалобу в Верховный суд на итоги прошедших в стране президентских выборов, сообщили в суде. Президентские выборы прошли в Беларуси 9 августа, в них победил действующий глава государства Александр Лукашенко.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"В Верховный суд поступила жалоба Андрея Дмитриева на постановление Центризбиркома Беларуси о признании итогов выборов", — сообщили Sputnik в понедельник в суде.

Пока судом не принято решение, возбуждать ли по жалобе дело. "Она еще не принята к производству, у суда есть три дня на то, чтобы принять решение о возбуждении дела по ней, либо в отказе", — пояснили в Верховном суде.

Таким образом, в настоящее время в Верховный суд подано три жалобы бывших кандидатов на пост главы государства.На минувшей неделе решение ЦИК Беларуси о признании выборов президента в Верховный суд обжаловала экс-кандидат в президенты Анна Канопацкая, а также аналогичную жалобу в суд отнесли представители экс-кандидата Светланы Тихановской.

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% голосов заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты волеизъявления.

Сразу после подведения первых итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, до 13 августа они жестко подавлялись силовиками. По информации МВД, в первые дни были задержаны порядка 7 тысяч человек, пострадали сотни людей (десятки стражей порядка и демонстрантов). В ночь на 11 августа Тихановская покинула Беларусь и сейчас находится в Литве.

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Теги: Минск
 
 
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Таким образом в настоящее время в Верховный суд подано три жалобы бывших кандидатов на пост главы государства.
 
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