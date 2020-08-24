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Экс-кандидат в президенты Дмитриев обжаловал итоги выборов в Верховном суде
24.08.2020 15:15 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 авг — Sputnik. экс-кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев подал жалобу в Верховный суд на итоги прошедших в стране президентских выборов, сообщили в суде. Президентские выборы прошли в Беларуси 9 августа, в них победил действующий глава государства Александр Лукашенко.
© Sputnik / Виктор Толочко
"В Верховный суд поступила жалоба Андрея Дмитриева на постановление Центризбиркома Беларуси о признании итогов выборов", — сообщили Sputnik в понедельник в суде.
Пока судом не принято решение, возбуждать ли по жалобе дело. "Она еще не принята к производству, у суда есть три дня на то, чтобы принять решение о возбуждении дела по ней, либо в отказе", — пояснили в Верховном суде.
Таким образом, в настоящее время в Верховный суд подано три жалобы бывших кандидатов на пост главы государства.На минувшей неделе решение ЦИК Беларуси о признании выборов президента в Верховный суд
Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Согласно окончательным
Сразу после подведения первых итогов голосования в республике начались массовые
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Таким образом в настоящее время в Верховный суд подано три жалобы бывших кандидатов на пост главы государства.
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