КС не преследует целей ухудшения отношений с Россией

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг – Sputnik. Координационный совет не планирует принимать документы, которые бы указывали на разрыв отношений с Россией, и не преследует цели ухудшения отношений с РФ, об этом заявили в понедельник члены КС во время пресс-конференции.

Комментируя заявления первых лиц РФ, в частности главы российского МИД Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, члены КС заявили о том, что совет никогда не принимал и не планирует принимать документы, которые бы указывали на разрыв отношений с Россией.

Член президиума КС Павел Латушко считает, что тезис о том, что "КС преследует какие-то цели, направленные на ухудшение отношений с Россией, навязывается искусственно".

"Я хотел бы, отвечая на данное высказывание наших друзей в России, отметить, что КС никогда не рассматривал, не принимал и не планирует принимать документов, которые говорили бы о том, что мы не заинтересованы в развитии отношений с Россией, или о том, что мы заинтересованы выйти из каких-то организаций, которые существует на сегодня", – отметил он.

Латкушко подчеркнул, что вопрос выхода из политического кризиса в Беларуси находится в плоскости внутриполитических дел в стране и зависит от белорусского общества.

Давление в Беларуси и из-за рубежа

Члены КС заявили о "серьезном давлении", которое на них оказывается. Так Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский были задержаны в понедельник, и точной информации о том, в чем их обвиняют, у КС нет. Член президиума КС Лилия Власова вызвана на допрос в СК.

Так же стало известно, что во вторник утром в СК вызван Латушко. Накануне он сообщил корреспонденту Sputnik о том, что ему поступают угрозы, в том числе из-за рубежа.

В настоящее время в расширенном составе КС насчитывается 600 человек, в том числе 70 составляют костяк, из которого формируется президиум.

КС не согласен с обвинениями, выдвигаемыми им следственными органами, и настаивает на том, что это гражданская платформа.

"КС создан в целях установления диалога. Это своего рода общественная платформа, которая аккумулирует в себе те устремления, те посылы, те требования, которые выдвигаются в ходе многочисленных манифестаций гражданами нашей страны", – объяснил Латушко.

Диалог власти с народом состоится?

Член президиума КС Мария Колесникова, говоря о событиях, происходивших в воскресенье в Минске, а именно о появлении Александра Лукашенко вместе с младшим сыном Николаем с боевым оружием , отметила, что факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему требует проверки компетентных органов.

Также Колесникова поблагодарила белорусов, которые принимают участие в акциях солидарности , и заявила об уверенности в предстоящем диалоге гражданского общества и власти.

"Для нас является фактом, что Беларусь изменилась. Власти придется идти с нами на диалог. Если они думают, что можно забыть все эти зверства, все пытки, все акты насилия против мирных граждан, можно забыть про фальсификации на выборах, то они ошибаются. Мы точно знаем, что воля народа будет услышана", – сказала Колесникова.

"Мы видим, какое огромное количество людей выступает за диалог, за желание реализовать свои требования в жизни нашей страны, и непризнание этого факта со стороны властей не соответствует интересам белорусского общества", – подчеркнул Латушко.