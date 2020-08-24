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РФ призвала не обсуждать кризис в Беларуси на конференции Балтийского моря

24.08.2020 18:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг ― Sputnik. Россия придерживается политики невмешательства во внутренние дела Беларуси и выступает против обсуждения политического кризиса в этой стране в рамках Парламентской конференции Балтийского моря (ПКБМ). Об этом заявила руководитель постоянной делегации Федерального Собрания РФ в ПКБМ Валентина Пивненко.

© Sputnik / Алексей Дружинин
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Во время 29-й парламентской конференции, которая состоялась 24 августа в видеоформате, представители Литвы подняли тему выборов в Беларуси. На что российская сторона ответила, что выступление коллег из Литвы не соответствует повестке заседания.

"Их приоритетом стали события в Беларуси. Делегация РФ четко, ясно и конкретно высказала свое мнение по данному вопросу, ссылаясь на те договоренности и на те переговоры, которые состоялись между министрами иностранных дел, а также между нашим президентом Владимиром Путиным и Канцлером ФРГ Ангелой Меркель о том, что РФ поддерживает политику невмешательства во внутренние дела Беларуси", ― цитирует Пивненко пресс-служба Госдумы РФ

Парламентарий напомнила, что Беларусь не является членом ПКБМ, ее заявки на членство в качестве наблюдателя не раз отклонялись, поэтому обсуждать ситуацию в данном государстве во время конференции некорректно.

© Photo : Пресс-служба МИД РФ
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"ПКБМ не политическая организация, а Беларусь не является ни членом, ни наблюдателем", — отметила депутат.

В ПКБМ входят представители парламентов 11 государств - Германии, Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, России, Финляндии, Швеции и Эстонии.

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% голосов заняла Светлана Тихановская. После подведения первых итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, до 13 августа они жестко подавлялись силовиками, однако позднее приобрели мирный характер.

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Теги: Минск
 
 
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Во время парламентской конференции представители Литвы затронули тему выборов в Беларуси, в ответ на что глава российской делегации попросила не политизировать...
 
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