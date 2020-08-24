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РФ призвала не обсуждать кризис в Беларуси на конференции Балтийского моря
24.08.2020 18:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 авг ― Sputnik. Россия придерживается политики невмешательства во внутренние дела Беларуси и выступает против обсуждения политического кризиса в этой стране в рамках Парламентской конференции Балтийского моря (ПКБМ). Об этом заявила руководитель постоянной делегации Федерального Собрания РФ в ПКБМ Валентина Пивненко.
© Sputnik / Алексей Дружинин
Во время 29-й парламентской конференции, которая состоялась 24 августа в видеоформате, представители Литвы подняли тему выборов в Беларуси. На что российская сторона ответила, что выступление коллег из Литвы не соответствует повестке заседания.
"Их приоритетом стали события в Беларуси. Делегация РФ четко, ясно и конкретно высказала свое мнение по данному вопросу, ссылаясь на те договоренности и на те переговоры, которые состоялись между министрами иностранных дел, а также между нашим президентом Владимиром Путиным и Канцлером ФРГ Ангелой Меркель о том, что РФ поддерживает политику невмешательства во внутренние дела Беларуси", ― цитирует Пивненко пресс-служба
Парламентарий напомнила, что Беларусь не является членом ПКБМ, ее заявки на членство в качестве наблюдателя не раз отклонялись, поэтому обсуждать ситуацию в данном государстве во время конференции некорректно.
© Photo : Пресс-служба МИД РФ
"ПКБМ не политическая организация, а Беларусь не является ни членом, ни наблюдателем", — отметила депутат.
В ПКБМ входят представители парламентов 11 государств - Германии, Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, России, Финляндии, Швеции и Эстонии.
Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Согласно данным
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