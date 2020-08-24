Посол Беларуси в Словакии освобожден от должности

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг – Sputnik. Игорь Лещеня освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Словацкой Республике, соответствующий указ был подписан президентом Александром Лукашенко.

В должности главы белорусской дипломатической миссии в Словакии Лещеня проработал четыре года. В разное время он трудился послом в Израиле и Египте, был помощником президента по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам.

Во время протестов в Беларуси Лещеня записал видеообращение , в котором осудил жесткие действия силовиков и поддержал протестующих. После этого он написал заявление на отставку.

Массовые протесты начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента , на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. Сначала акции жестко подавлялись силовиками, которые задержали около 7 тысяч человек. Теперь митинги граждан проходят мирно.

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