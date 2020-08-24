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Посол Беларуси в Словакии освобожден от должности

24.08.2020 18:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг – Sputnik. Игорь Лещеня освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Словацкой Республике, соответствующий указ был подписан президентом Александром Лукашенко.

Youtube / Dmitriy Babenko
Посол Беларуси в Словакии поддержал протестующих в Минске – видео

В должности главы белорусской дипломатической миссии в Словакии Лещеня проработал четыре года. В разное время он трудился послом в Израиле и Египте, был помощником президента по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам.

Во время протестов в Беларуси Лещеня записал видеообращение, в котором осудил жесткие действия силовиков и поддержал протестующих. После этого он написал заявление на отставку.

Массовые протесты начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. Сначала акции жестко подавлялись силовиками, которые задержали около 7 тысяч человек. Теперь митинги граждан проходят мирно.

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Теги: Минск
 
 
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Ранее глава дипмиссии Игорь Лещеня призывал белорусские власти провести расследования случаев жестких действий силовиков во время акций протеста.
 
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