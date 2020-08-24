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Опять он: республиканцы определили своего кандидата в президенты США

25.08.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг ― Sputnik. Дональд Трамп официально стал кандидатом в президенты США от Республиканской партии. 

© REUTERS / REBECCA COOK
Могут ли выборы совсем исчезнуть?

Действующий президент набрал необходимые для выдвижения количество голосов делегатов съезда в ходе голосования-переклички делегаций, голосование продолжается.

По сути, голосование является формальным, так как в отсутствии серьезной конкуренции миллиардер выиграл все республиканские праймериз.

Основным конкурентом для Трампа во время нынешней избирательной компании станет Джозеф Байден, который представляет интересы демократической партии.

Напомним, что выборы в США запланированы на 3 ноября.

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Теги: Минск
 
 
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На съезде Республиканской партии Дональд Трамп получил необходимое количество голосов для участия в предстоящих выборах главы государства США.
 
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