Опять он: республиканцы определили своего кандидата в президенты США

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг ― Sputnik. Дональд Трамп официально стал кандидатом в президенты США от Республиканской партии.

Действующий президент набрал необходимые для выдвижения количество голосов делегатов съезда в ходе голосования-переклички делегаций, голосование продолжается.

По сути, голосование является формальным, так как в отсутствии серьезной конкуренции миллиардер выиграл все республиканские праймериз.

Основным конкурентом для Трампа во время нынешней избирательной компании станет Джозеф Байден , который представляет интересы демократической партии.

Напомним, что выборы в США запланированы на 3 ноября.

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