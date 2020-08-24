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Владельцы TikTok подали в суд на администрацию США
25.08.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 авг – Sputnik. Владелец мобильного приложения TikTok – китайская компания ByteDance подала в суд на администрацию президента США, чтобы оспорить планы властей страны запретить ее работу на территории Штатов.
© REUTERS / Dado Ruvic
"В жалобе мы объяснили: считаем, что администрация проигнорировала наши усилия в реагировании на ее озабоченности, которые мы предприняли в добросовестно и в полной мере, даже когда были не согласны", – говорится в сообщении ByteDance.
Там также отмечается, что приложение TikTok используют 100 миллионов американцев, а в США в компании работают 1,5 тысячи сотрудников.
Ранее президент Дональд Трамп подписал указы "О борьбе с угрозой WeChat" и "О борьбе с угрозой TikTok", в которых отведено 45 дней на прекращение любых сделок с компанией ByteDance. Американская администрация обвинила TikTok в том, что приложение может передавать личные данные американцев китайским властям. В свою очередь в ByteDance данные обвинения отрицают.
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В ByteDance отмечают, что приложение TikTok используют 100 миллионов американцев, а в США в компании работают 1,5 тысячи сотрудников.
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