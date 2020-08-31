Источник материала: БелаПАН

Минск, 31 августа. Визит Александра Лукашенко в Латвию снят с повестки дня, сообщил в интервью ТАСС латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.

"Ввиду последних событий в Беларуси и того, что Латвия и другие страны ЕС не признают результаты выборов, визит невозможен и снят с повестки дня", — сказал он.

Официальный визит Лукашенко в Латвию планировался на начало апреля, однако был отложен из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки и закрытия латвийской границы. Тогда стороны договорились, что визит будет перенесен "на ближайшее время".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Глава МИД Латвии: Визит Лукашенко в Ригу снят с повестки дня Минск, 31 августа. Визит Александра Лукашенко в Латвию снят с повестки дня, сообщил в интервью ТАСС латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс. "Ввиду...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.