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Глава МИД Латвии: Визит Лукашенко в Ригу снят с повестки дня

31.08.2020 12:45 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 31 августа. Визит Александра Лукашенко в Латвию снят с повестки дня, сообщил в интервью ТАСС латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.

"Ввиду последних событий в Беларуси и того, что Латвия и другие страны ЕС не признают результаты выборов, визит невозможен и снят с повестки дня", — сказал он.

Официальный визит Лукашенко в Латвию планировался на начало апреля, однако был отложен из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки и закрытия латвийской границы. Тогда стороны договорились, что визит будет перенесен "на ближайшее время".


Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 31 августа. Визит Александра Лукашенко в Латвию снят с повестки дня, сообщил в интервью ТАСС латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс. "Ввиду...
 
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