Навального никто не травил, возле Гродно враги: Лукашенко поговорил с Мишустиным

Оппозиция заставила Беларусь и Россию сделать соответствующие выводы, белорусская разведка перехватила разговор Ангелы Меркель с Варшавой, отравления Навального не было.

Обо всем этом заявил Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным 3 сентября в Минске, передает пресс-служба белорусского президента.

Белорусский президент назвал «выпады оппозиции» уроком, который должен «сподвигнуть» две братские страны - Беларусь и Россию - сделать соответствующие выводы. При этом от заявил, что пока не совсем понимает, «как ее назвать», но тем не менее это урок.

Точки над "i" с Путиным

Лукашенко отметил, что после переговоров глав МИД и приезда в Минск Мишустина пройдет встреча на уровне глав государств, о чем у него ранее была договоренность с Владимиром Путиным.

«И окончательно расставим все точки над "i" по тем вопросам, которые очень чувствительны и болезненны для двух государств», - заявил Лукашенко.

Он поблагодарил Мишустина за то, что в тяжелую минуту Россия «помогла хотя бы в экономике серьезно стабилизироваться». Потому что «в умах людей произошел переворот», и они удостоверились, что Россия, как братская страна «от нас не отвернулась в это время».

Вокруг - враги

«Вы видите, что происходит у нас. Мы видим, что происходит вокруг России, - сказал президент. - Мы вынуждены были отвечать, видя недружественные шаги со стороны блока НАТО у наших границ. А для этого все доказательства есть, как бы они ни оправдывались, - и переброска американских, других подразделений из глубины их натовской территории к границам Беларуси, особенно самолетов F-16 (по-моему, 16 или 18 самолетов они перебросили)».

Он заявил, что Беларусь развернула половину своей армии и фактически взяла под контроль западные границы с Литвой и Польшей. «И, как я часто говорю, фактически окружили Гродно, чтобы противостоять этим угрозам. Наверное, эта демонстрация дала свой результат», - сказал Лукашенко.

По его мнению, на обстановку в Беларуси в большей мере влияют внешнее вмешательство во внутренние дела страны и управление протестными акциями из-за рубежа.

«Оно происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает. Вы вчера слышали заявление министра иностранных дел России Лаврова, который уже в открытую (он вообще человек очень сдержанный в этом отношении, осторожный) заявил, что происходит на границе, - сказал он. - Мы реагируем на любые негативные телодвижения в адрес Беларуси. Для нас самое важное - не допустить разжигания в Минске какого-то пожара. Потому что так бывает всегда: начинается со столицы и перекидывается на всю страну».

Отравление Навального – фальсификация

По мнению Лукашенко, информация об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального является фальсификацией. Это следует из разговора канцлера Германии Ангелы Меркель с Варшавой.

«Мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было», - заявил он.

Разговор перехватила накануне белорусская радиоэлектронная военная разведка. По его словам, на западных границах Беларуси развернуты части, и наша страна ведет и «в радиосфере противоборство с натовцами».

Президент уверен, что для Ангелы Меркель были подготовлены факты и заявление. «Сделали они это - цитата: "Чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси". Я процитировал этот разговор. Понимаете, насколько по-иезуитски поступают эти люди», - посетовал Лукашенко.

Он сказал, что Бортникову с Нарышкиным (главам российских спецслужб) будет передан текст и радиозапись, и они разберутся, кому это надо. Лукашенко привел цитату из разговора Меркель: «Тем более, в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России».

«То есть они знают, что в России выборы, и надо перед этими выборами какую-то подсунуть пакость. Мы думаем, что еще что-то придумают. Вот их стиль. Вот их лицо», - подчеркнул президент.