|
Мезенцев: премьеры России и Беларуси не обсуждали вопрос единой валюты
04.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 сен – Sputnik. Премьер-министры Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин в ходе переговоров в Минске не обсуждали вопрос введения единой валюты, сообщил глава российского посольства в Минске Дмитрий Мезенцев.
© Sputnik / Владимир Трефилов
Мезенцев: единая валюта Беларуси и России – не решение ближайшего времени
В четверг руководитель правительства РФ находился в Беларуси с визитом, он провел переговоры со своим белорусским коллегой, а также президентом Александром Лукашенко.
"Я вас разочарую. Нет", – сообщил Мезенцев в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, вели ли премьеры обсуждение единой валюты.
Ранее Лукашенко отмечал, что
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главы правительств Беларуси и России во время встречи в Минске не касались темы введения одной валюты в Союзном государстве.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)