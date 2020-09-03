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Мезенцев: премьеры России и Беларуси не обсуждали вопрос единой валюты

04.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 сен – Sputnik. Премьер-министры Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин в ходе переговоров в Минске не обсуждали вопрос введения единой валюты, сообщил глава российского посольства в Минске Дмитрий Мезенцев.

© Sputnik / Владимир Трефилов
Мезенцев: единая валюта Беларуси и России – не решение ближайшего времени

В четверг руководитель правительства РФ находился в Беларуси с визитом, он провел переговоры со своим белорусским коллегой, а также президентом Александром Лукашенко.

"Я вас разочарую. Нет", – сообщил Мезенцев в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, вели ли премьеры обсуждение единой валюты.

Ранее Лукашенко отмечал, что не против, чтобы в Союзном государстве была общая валюта. Однако, по его словам, это не должен быть ни российский, ни белорусский рубль. По мнению главы государства, данный шаг – весьма сложный, поскольку возникают некоторые проблемы: где будет находиться эмиссионный центр, и кто им будет управлять.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Главы правительств Беларуси и России во время встречи в Минске не касались темы введения одной валюты в Союзном государстве.
 
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