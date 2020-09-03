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Кабмин Германии прокомментировал заявление Лукашенко о Навальном

04.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 сен – Sputnik. Кабинет министров ФГР опроверг заявление белорусского президента Александра Лукашенко о фальсификации отравления российского блогера Алексея Навального, сообщают РИА Новости.

© REUTERS / Michele Tantussi
Лукашенко назвал информацию об отравлении Навального фальсификацией

"Само собой, утверждение господина Лукашенко не соответствует действительности. Вчера федеральный канцлер, министр иностранных дел и министр обороны высказали свое мнение о новых обстоятельствах в деле об отравлении Навального. Добавить нечего", – сказали в кабмине.

Белорусский президент в четверг назвал информацию об отравлении Навального фальсификацией – по его словам, из перехваченного военными разведчиками разговора между Варшавой и Берлином следует, что никакого отравления Навального не было.

Ранее Кабмин ФРГ сообщил, что специалисты лаборатории бундесвера установили: политик был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Москве, комментируя заявления немецкой стороны, заявили: Берлин не проинформировал о своих выводах про "отравление" Навального, у России нет таких данных.

Алексея Навального доставили в больницу Омска 20 августа. Блогеру стало плохо на борту самолета по пути из Томска в Москву. Омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным российских медиков, найдено не было. Позже политик был доставлен в берлинскую клинику "Шарите", где он сейчас находится на ИВЛ.

 
Теги: Минск
 
 
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