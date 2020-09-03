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Кабмин Германии прокомментировал заявление Лукашенко о Навальном
04.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 сен – Sputnik. Кабинет министров ФГР опроверг заявление белорусского президента Александра Лукашенко о фальсификации отравления российского блогера Алексея Навального, сообщают
© REUTERS / Michele Tantussi
"Само собой, утверждение господина Лукашенко не соответствует действительности. Вчера федеральный канцлер, министр иностранных дел и министр обороны высказали свое мнение о новых обстоятельствах в деле об отравлении Навального. Добавить нечего", – сказали в кабмине.
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Ранее Кабмин ФРГ сообщил, что специалисты лаборатории бундесвера установили: политик был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Москве, комментируя заявления немецкой стороны, заявили: Берлин не проинформировал о своих выводах про "отравление" Навального, у России
Алексея Навального
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