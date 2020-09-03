Совет адвокатов и юридических сообществ Европы призывает Лукашенко освободить члена Координационного совета Власову

Источник материала: БелаПАН

Минск, 3 сентября. Президент Совета адвокатов и юридических сообществ Европы Ранко Пеликарич направил письмо в адрес Александра Лукашенко с просьбой выпустить на свободу члена президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси (КС) юриста Лилию Власову.

Текст письма распространила пресс-служба КС.

"Обращаюсь к вам от имени Совета адвокатов и юридических обществ Европы (CCBE), который является представителем адвокатур и юридических сообществ 45 стран и соответственно более чем 1 миллиона европейских юристов, — говорится в письме. — CCBE уделяет первоочередное внимание вопросам защиты прав человека и верховенства права. Особое внимание организация уделяет ситуации с правозащитниками по всему миру. CCBE выражает серьезную обеспокоенность по факту ареста юриста Лилии Власовой".

Подчеркивается, что Власова известна как одна из инициаторов создания института медиации в Беларуси, а созданная ею юридическая компания Vlasova, Mikhel & Partners была учреждена в 1990 году как одна из первых частных юридических практик в Беларуси.

Пеликарич призвал Лукашенко прекратить любое политическое преследование в ее отношении, поскольку полагает, что задержание Власовой основано на ее законной деятельности в качестве юриста.

"Кроме того, CCBE просит вас принять все необходимые меры для обеспечения всем юристам Беларуси возможности выполнять свои профессиональные обязанности, не опасаясь репрессий, препятствий, запугивания или преследований, с целью сохранения независимости и целостности системы правосудия и верховенства закона", — сказано в письме.

Власова была задержана 31 августа. В ее отношении возбуждено дело по ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов).

Координационный совет по урегулированию политического кризиса в стране создан по инициативе Светланы Тихановской, которая находится в Литве. Его первое заседание прошло 19 августа. На следующий день Генпрокуратура сообщила, что по факту создания и деятельности совета возбуждено дело по ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение ущерба национальной безопасности).

Следует отметить, что, согласно резолюции КС, совет ставит своей целью не изменение конституционного строя, а выход из политического кризиса, сложившегося в Беларуси после президентских выборов, и обеспечение согласия в обществе на основе Конституции.

Действия властей в отношении своих членов Координационный совет воспринимает как намеренное давление.

Кроме Власовой также задержан член КС, координатор штаба Виктора Бабарико Виталий Кривко. Что ему вменяют, пока неизвестно.

Члены президиума КС Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский 3 сентября осуждены еще на 15 суток административного ареста. Они находятся под стражей с 24 августа.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Совет адвокатов и юридических сообществ Европы призывает Лукашенко освободить члена Координационного совета Власову Минск, 3 сентября. Президент Совета адвокатов и юридических сообществ Европы Ранко Пеликарич направил письмо в адрес Александра Лукашенко с просьбой выпустить на...

Алексей Александров, БелаПАН.