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Главы Сербии и Косово подпишут документ по итогам переговоров в Вашингтоне

04.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 сен – Sputnik. Президент Сербии Александр Вучич и глава правительства частично признанной республики Косово Авдулах Хоти подпишут некий документ по итогам переговоров в Вашингтоне, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Церемония подписания, согласно расписанию Белого дома, пройдет в пятницу. Однако какой именно документ будет подписан, не уточняется.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Делегация Сербии во главе с Вучичем находится в США на двухдневных переговорах с Косовской стороной. Ожидается, что к диалогу подключится и президент США Дональд Трамп.

Накануне представители Сербии сделали ряд заявлений, в частности глава Минфина Синиша Мали сообщил, что предложил согласовать "наиболее тяжелый документ" из всех, которые ранее имелись по Косово. Глава сербского МИД Ивица Дачич уточнил, что Вучич в ходе переговоров категорически отверг признание независимости Косово, этот пункт убрали из повестки беседы.

Вооруженный конфликт албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии в 1999 году привел к бомбардировкам Югославии (состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовские албанцы провозгласили независимость от Сербии 17 февраля 2008 года в Приштине в одностороннем порядке. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.

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Теги: Минск
 
 
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Уточняется, что в ходе переговоров президент Сербии категорически отверг признание независимости Косово.
 
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