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ЕС не будет вводить санкции против Лукашенко ―Die Welt
04.09.2020 09:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 сен ― Sputnik. В санкционный список ЕС в отношение госдеятелей и чиновников Беларуси не будет включен Александр Лукашенко, сообщает немецкое издание
"По информации Welt, Лукашенко не появится в санкционном списке ЕС. За это выступила прежде всего Германия, поддержанная Францией и Италией", ― пишет издание.
Берлин и Париж мотивировали свое решение тем, что нужно "сохранить открытыми каналы для диалога", утверждает газета. При этом часть государств-членов Евросоюза, в том числе Польша и страны Балтики, не согласились с таким подходом и потребовали, чтобы имя Лукашенко было внесено в санкционный список.
По данным издания, официальный список будет опубликован на следующей неделе или через неделю.
Европейский союз
По итогам встречи глав МИД Евросоюза в Берлине 28 августа верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности
Глава МИД Беларуси Владимир Макей отреагировал на решение ЕС заявлением, в котором
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По итогам встречи глав МИД Евросоюза в Берлине в конце августа Боррель анонсировал создание санкционного списка по Беларуси в течение ближайших дней.
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