ЕС не будет вводить санкции против Лукашенко ―Die Welt

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 сен ― Sputnik. В санкционный список ЕС в отношение госдеятелей и чиновников Беларуси не будет включен Александр Лукашенко, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на свои источники.

"По информации Welt, Лукашенко не появится в санкционном списке ЕС. За это выступила прежде всего Германия, поддержанная Францией и Италией", ― пишет издание.

Берлин и Париж мотивировали свое решение тем, что нужно "сохранить открытыми каналы для диалога", утверждает газета. При этом часть государств-членов Евросоюза, в том числе Польша и страны Балтики, не согласились с таким подходом и потребовали, чтобы имя Лукашенко было внесено в санкционный список.

По данным издания, официальный список будет опубликован на следующей неделе или через неделю.

Европейский союз заявил о намерение ввести санкции в отношении должностных лиц Беларуси, которые имеют отношение к фальсификации выборов и нарушениям прав человека в стране, было принято 14 августа на онлайн-встрече глав министерств иностранных дел стран, входящих в Евросоюз.

По итогам встречи глав МИД Евросоюза в Берлине 28 августа верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что санкционный список по Беларуси будет готов в течение ближайших дней, и что в него включат высокопоставленных чиновников.

Глава МИД Беларуси Владимир Макей отреагировал на решение ЕС заявлением, в котором напомнил , что для Беларуси это будут уже не первые санкции со стороны Евросоюза, и страна пройдет их так же, как и предыдущие.

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