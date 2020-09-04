Латушко обсудил последние события в Беларуси с представителями исполнительной и законодательной власти Польши

Источник материала: БелаПАН

Минск, 4 сентября. Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса Павел Латушко 2—3 сентября встретился с представителями исполнительной и законодательной власти Польши: главой канцелярии президента, главой канцелярии премьер-министра Михаилом Дворчиком, заместителем министра иностранных дел Мартином Пшидачем, вице-маршалом сейма Рышардом Терлецким, членами парламентской группы по вопросам Беларуси.

"В ходе встречи проинформировал о подходах Координационного совета по урегулированию внутриполитического кризиса, который сложился в Беларуси после президентских выборов, — сообщил Латушко в своем телеграмм-канале. — Представлены основные требования общественности, которые высказываются во время многотысячных манифестаций в разных городах Беларуси".

"Обсужден подход возможных медиаций со стороны Европейского союза по нахождению выхода из кризиса. Представители польских властных структур подчеркивали важность разрешения ситуации в интересах белорусского общества на внутриполитическом поле Беларуси", — отметил член президиума КС.

Кроме того, состоялась встреча с вице-премьером, министром культуры Польши Петром Глинским. Обсуждены возможности организации гастролей в польских театрах артистов Купаловского театра, уволенных в связи с выражением гражданской позиции.

Бывший министр, дипломат, гендиректор Купаловского театра, а ныне член президиума КС Латушко находится на территории Польши с утра 2 сентября.

"Я нахожусь в Польше по приглашению Зигмунда Бердыховского — председателя программного совета Экономического форума в городе Крыница-Гурска, — сообщил Латушко БелаПАН. — Этот форум ежегодно проходит в Польше, является одним из самых крупных международных экономических форумов в Центральной и Восточной Европе. Не единожды я принимал участие в проведении этого форума в качестве посла Беларуси в Польше, члена правительственных делегаций, которые возглавляли вице-премьеры, министры нашего правительства".

По словам Латушко, во время форума он планирует "представить информацию о развитии внутриполитической и внутриэкономической ситуации" в Беларуси, а также провести двусторонние встречи.

Член президиума КС сообщил, что далее у него запланированы встречи в Вильнюсе — с представителями МИД Литвы, депутатами литовского сейма и Европарламента.

"Та информация, которая была предоставлена по моему въезду [на территорию Польши] в багажнике автомобиля, — абсолютная ложь. К сожалению, этим власть пользуется в последнее время просто без перерыва. Я официально без всяких препятствий пересек границу на погранпереходе "Бобровники — Берестовица", о чем имею соответствующую отметку в паспорте", — сказал Латушко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Латушко обсудил последние события в Беларуси с представителями исполнительной и законодательной власти Польши Минск, 4 сентября. Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса Павел Латушко 2—3 сентября встретился с представителями...

БелаПАН.