Кондрусевич: Все мы требуем перемен

Источник материала: БелаПАН

Минск, 4 сентября. "Все мы, епископы, священники, консекрованные лица, миряне и общество в целом требуем перемен", — заявил председатель Конференции католических епископов в Беларуси митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, находящийся в изгнании в польском Белостоке после того, как 31 августа белорусские власти не пустили его на родину. Обращение Кондрусевича было зачитано в архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии в Минске во время службы, которую возглавил генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Юрий Кособуцкий.

"Сердечно приветствую вас всех, собравшихся в минском архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии на молитву о разрешении общественно-политического кризиса в нашей стране, который продолжается уже четвертую неделю, и моем скорейшем возвращении на Родину к своей пастве. Благодарю за память и молитвы как о нашем общем Отечестве, так и обо мне", — говорится в обращении Кондрусевича.

"Стоячая вода портится и непригодна к использованию, — подчеркнул он. — Вместе с тем проточная вода является здоровой. Латинское выражение ясно говорит: Qui non progredit, regredit — "Кто не идет вперед, возвращается назад". Мы призваны развиваться, это означает совершенствоваться в своей духовной и общественной жизни. Бог создал мир хорошим, но заповедал людям его совершенствовать, что должно происходить во всех сферах нашей жизни".

"Оказавшись в сложной, невиданной доселе в нашей истории ситуации, Беларусь требует прежде всего ответственного духовного подхода, который основывается на принципах Евангелия и социального учения костела. Нам необходимо решать не только политические, экономические и общественные проблемы, но и духовные", — отметил Кондрусевич.

По его мнению, пока общество не будет придерживаться базовых моральных норм, основной из которых является принцип никому не делать того, чего не хочешь сам, оно не сможет решить своих проблем и гармонично развиваться.

"Надеюсь, что проблемы, с которыми столкнулась Беларусь, будут решены мирным путем. Также надеюсь на мое скорейшее возвращение на Родину, чтобы снова быть вместе с вами и служить костелу в Беларуси непосредственно, а не из-за рубежа", — заявил архиепископ.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кондрусевич: Все мы требуем перемен Минск, 4 сентября. "Все мы, епископы, священники, консекрованные лица, миряне и общество в целом требуем перемен", — заявил председатель Конференции католических...

БелаПАН.