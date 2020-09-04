В ЕС объяснили, почему не вводят персональные санкции против Лукашенко

Сразу несколько стран ЕС отказались от намерения вводить персональные санкции в отношении Александра Лукашенко. Об этом пишет немецкая пресса.

По информации Die Welt, Германия, Франция и Италия выступают против введения санкций в отношении Лукашенко для сохранения диалога с Минском. Об этом изданию рассказали источники в дипломатических кругах. Против невведения санкций выступают Страны Балтии и Польша, где настаивают на введении персональных мер в отношении Лукашенко.

Отметим, что 19 августа в ЕС официально заявили о непризнании итогов президентских выборов в Беларуси. Тогда же Европа пообещала ввести санкции в отношении ряда граждан Беларуси.

Ранее санкции в отношении Александра Лукашенко и его приближенных ввели страны Балтии. Александр Лукашенко и еще 29 его приближенных чиновников не смогут въехать в Литву, Латвию и Эстонию. Им запретили въезд в связи с послевыборной ситуацией в Беларуси. Главы МИД Евросоюза на неформальной встрече в Берлине 27 августа заявили , что не признают белорусские выборы.