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В ЕС объяснили, почему не вводят персональные санкции против Лукашенко

04.09.2020 11:19 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сразу несколько стран ЕС отказались от намерения вводить персональные санкции в отношении Александра Лукашенко. Об этом пишет немецкая пресса.

По информации Die Welt, Германия, Франция и Италия выступают против введения санкций в отношении Лукашенко для сохранения диалога с Минском. Об этом изданию рассказали источники в дипломатических кругах. Против невведения санкций выступают Страны Балтии и Польша, где настаивают на введении персональных мер в отношении Лукашенко.

Отметим, что 19 августа в ЕС официально заявили о непризнании итогов президентских выборов в Беларуси. Тогда же Европа пообещала ввести санкции в отношении ряда граждан Беларуси.

Ранее санкции в отношении Александра Лукашенко и его приближенных ввели страны Балтии. Александр Лукашенко и еще 29 его приближенных чиновников не смогут въехать в Литву, Латвию и Эстонию. Им запретили въезд в связи с послевыборной ситуацией в Беларуси. Главы МИД Евросоюза на неформальной встрече в Берлине 27 августа заявили, что не признают белорусские выборы.

БДГ уже сообщала о том, что Евросоюз подготовил предварительный список лиц, против которых будут введены санкции за насилие в отношении протестующих и фальсификации выборов в Беларуси. Пока в списке лишь 17 фамилий, причем Александра Лукашенко в нем нет.

 
 
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Сразу несколько стран ЕС отказались от намерения вводить персональные санкции в отношении Александра Лукашенко. Об этом пишет немецкая пресса.
 
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