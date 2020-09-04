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В ЕС объяснили, почему не вводят персональные санкции против Лукашенко
04.09.2020 11:19 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Сразу несколько стран ЕС отказались от намерения вводить персональные санкции в отношении Александра Лукашенко. Об этом пишет немецкая пресса.
По информации Die Welt, Германия, Франция и Италия выступают против введения санкций в отношении Лукашенко для сохранения диалога с Минском. Об этом изданию рассказали источники в дипломатических кругах. Против невведения санкций выступают Страны Балтии и Польша, где настаивают на введении персональных мер в отношении Лукашенко.
Отметим, что 19 августа в ЕС официально заявили о непризнании итогов президентских выборов в Беларуси. Тогда же Европа пообещала ввести санкции в отношении ряда граждан Беларуси.
Ранее санкции в отношении Александра Лукашенко и его приближенных
БДГ уже
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Сразу несколько стран ЕС отказались от намерения вводить персональные санкции в отношении Александра Лукашенко. Об этом пишет немецкая пресса.
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