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Украина пообещала, что на действия Беларуси будет отвечать зеркально
04.09.2020 13:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 сен – Sputnik. Украина готова зеркально отвечать на действия Беларуси в отношении Киева, заявил в пятницу глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
По его словам, на недружественные заявления Киев будет также реагировать только заявлениями, а на недружественные действия – зеркальными действиями.
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Министр также ответил на последнее высказывание белорусского лидера Александра Лукашенко, который на
"Безусловно, эти заявления (Лукашенко – Sputnik) создают крайне негативный фон для наших отношений. Просто потому, что они абсолютно не соответствуют действительности", - сказал министр на брифинге.
Ранее в Киеве заявили, что ставят на паузу все процессы и контакты с Минском и возобновят их после того, как убедятся, что это не принесет стране различных потерь. В середине августа МИД Украины
По итогам встречи с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, которая прошла 2 августа в Москве, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что радикальные действия в Беларуси
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В украинском МИД уточнили, что Киев будет отвечать Минску заявлениями на заявления и действиями на действия.
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