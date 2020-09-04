Украина пообещала, что на действия Беларуси будет отвечать зеркально

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 сен – Sputnik. Украина готова зеркально отвечать на действия Беларуси в отношении Киева, заявил в пятницу глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, на недружественные заявления Киев будет также реагировать только заявлениями, а на недружественные действия – зеркальными действиями.

Министр также ответил на последнее высказывание белорусского лидера Александра Лукашенко, который на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сказал, что Польша, Чехия, Литва и Украина вмешиваются в дела Беларуси и управляют протестными акциями.

"Безусловно, эти заявления (Лукашенко – Sputnik) создают крайне негативный фон для наших отношений. Просто потому, что они абсолютно не соответствуют действительности", - сказал министр на брифинге.

Ранее в Киеве заявили, что ставят на паузу все процессы и контакты с Минском и возобновят их после того, как убедятся, что это не принесет стране различных потерь. В середине августа МИД Украины отозвал своего посла Игоря Кизима из Минска для консультаций о перспективах дальнейших отношений с Беларусью. Позже было сказано, что Киев не видит оснований для полного разрыва дипломатических отношений с республикой. По последним данным, Кизим продолжает находиться на территории Украины.

По итогам встречи с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, которая прошла 2 августа в Москве, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что радикальные действия в Беларуси финансируются со стороны Украины . В частности он отметил, что на территории Беларуси находятся около 200 подготовленных украинских экстремистов. В свою очередь глава МИД Украины опроверг это заявление.

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