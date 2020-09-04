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Песков не стал комментировать заявление Лукашенко о Навальном
04.09.2020 13:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 сен – Sputnik. Спецслужбы РФ анализируют переданные из Минска данные о том, что заявления Берлина об отравлении блогера Алексея Навального являются фальсификацией, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко
"Я пока не располагаю информацией о том, что в этих материалах, поэтому пока никак не могу прокомментировать это заявление президента Беларуси", - сказал Песков.
Он подтвердил, что материалы, про которые говорил Лукашенко, были переданы российской стороне.
О действиях белорусских силовиков
На вопрос, обсуждался ли в разговорах президентов Путина и Лукашенко вопрос действия белорусских силовиков на протестах, Песков ответил, что ему об этом неизвестно.
© Sputnik / Игорь Зарембо
"Нет, мне неизвестно о том, чтобы эта тема поднималась", - сказал Песков.
По его словам, двусторонняя повестка сейчас переполнена другими вопросами, в частности, темой развития двусторонних отношений. Песков напомнил, что отношения стран не прерываются, и "Союзное государство функционирует в полном объеме".
"Безусловно, мы обращаем внимание, мы говорим всегда, что и права граждан, и права правоохранителей, и права граждан на обеспечение правопорядка должны соблюдаться и обеспечиваться", - отметил пресс-секретарь российского президента.
При этом он добавил, что обсуждение действий белорусских силовиков - это "внутреннее дело Беларуси", и Россия "не намерена вмешиваться в эти внутренние дела".
Подготовка к визиту Лукашенко в Москву
Визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Москву состоится, подтвердил Песков. В настоящее время, по его словам, идет подготовка.
"Визит президента Беларуси в Москву состоится, он готовится в эти дни. Точную дату визита мы сообщим вам своевременно", - сказал пресс-секретарь.
Ранее Песков говорил, что встреча президентов РФ Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в ближайшие недели.
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Белорусский президент на встрече с российским премьер-министром заявил, что располагает информацией по поводу разговора между Варшавой и Берлином.
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