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Песков не стал комментировать заявление Лукашенко о Навальном

04.09.2020 13:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 сен – Sputnik. Спецслужбы РФ анализируют переданные из Минска данные о том, что заявления Берлина об отравлении блогера Алексея Навального являются фальсификацией, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал российскому премьер-министру Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель про отравление Навального являются фальсификацией. Белорусский президент пообещал передать российской стороне запись этого разговора.

"Я пока не располагаю информацией о том, что в этих материалах, поэтому пока никак не могу прокомментировать это заявление президента Беларуси", - сказал Песков.

Он подтвердил, что материалы, про которые говорил Лукашенко, были переданы российской стороне.

О действиях белорусских силовиков

На вопрос, обсуждался ли в разговорах президентов Путина и Лукашенко вопрос действия белорусских силовиков на протестах, Песков ответил, что ему об этом неизвестно.

© Sputnik / Игорь Зарембо
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"Нет, мне неизвестно о том, чтобы эта тема поднималась", - сказал Песков.

По его словам, двусторонняя повестка сейчас переполнена другими вопросами, в частности, темой развития двусторонних отношений. Песков напомнил, что отношения стран не прерываются, и "Союзное государство функционирует в полном объеме".

"Безусловно, мы обращаем внимание, мы говорим всегда, что и права граждан, и права правоохранителей, и права граждан на обеспечение правопорядка должны соблюдаться и обеспечиваться", - отметил пресс-секретарь российского президента.

При этом он добавил, что обсуждение действий белорусских силовиков - это "внутреннее дело Беларуси", и Россия "не намерена вмешиваться в эти внутренние дела".

Подготовка к визиту Лукашенко в Москву

Визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Москву состоится, подтвердил Песков. В настоящее время, по его словам, идет подготовка.

"Визит президента Беларуси в Москву состоится, он готовится в эти дни. Точную дату визита мы сообщим вам своевременно", - сказал пресс-секретарь.

Ранее Песков говорил, что встреча президентов РФ Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в ближайшие недели. 

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Теги: Минск
 
 
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Белорусский президент на встрече с российским премьер-министром заявил, что располагает информацией по поводу разговора между Варшавой и Берлином.
 
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