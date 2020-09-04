ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тихановская призвала ООН отправить в Беларусь наблюдательную миссию

04.09.2020 18:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 сен – Sputnik. Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская во время обращения к ООН призвала организацию отправить в республику международную наблюдательную миссию.

© Sputnik / Виктор Толочко
"Служите государству": Тихановская обратилась к госслужащим

По ее словам, в стране сейчас пройдена точка невозврата, а жители республики ежедневно выходят на протестные акции, несмотря на противодействие правоохранителей и наказания.

"Призываем ООН немедленно направить международную наблюдательную миссию в Беларусь, чтобы задокументировать ситуацию на месте", – сказала Тихановская.

Она также подчеркнула, что ООН должна провести спецзаседание Совета по правам человека, темой которого стала бы ситуация, складывающаяся в Беларуси.

Тихановская призвала организацию осудить чрезмерное применение силы властями республики в отношении протестующих. Политик заявила, что сейчас белорусский народ остро нуждается в поддержке ООН.

В выступлении экс-кандидат обратилась к международному сообществу с просьбой принять меры, чтобы прекратить насилие в Беларуси, в том числе ввести санкции в отношении должностных лиц, которые причастны к нарушениям, произошедшим в ходе выборов.

По словам Тихановской, народ республики готов вести диалог с любыми государствами, которые уважают суверенитет и территориальную целостность страны.

"Белорусский народ – мирные, законопослушные и ответственные люди, с высоким чувством собственного достоинства", – добавила она.

После президентских выборов 9 августа, на которых, согласно данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые выступления несогласных с оглашенными итогами выборов. Первые выступления были жестко подавлены, после чего к требованиям новых честных выборов добавилось требование прекратить насилие в отношении граждан.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По ее словам, белорусы готовы вести диалог с любыми государствами, которые уважают суверенитет и территориальную целостность страны.
 
Новости дня
Новости политики
 
Украина пообещала, что на действия Беларуси будет отвечать зеркально
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

03.09.2020
Mir24.TV Belarus
04.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика