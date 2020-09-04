Тихановская призвала ООН отправить в Беларусь наблюдательную миссию

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 сен – Sputnik. Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская во время обращения к ООН призвала организацию отправить в республику международную наблюдательную миссию.

По ее словам, в стране сейчас пройдена точка невозврата, а жители республики ежедневно выходят на протестные акции, несмотря на противодействие правоохранителей и наказания.

"Призываем ООН немедленно направить международную наблюдательную миссию в Беларусь, чтобы задокументировать ситуацию на месте", – сказала Тихановская.

Она также подчеркнула, что ООН должна провести спецзаседание Совета по правам человека, темой которого стала бы ситуация, складывающаяся в Беларуси.

Тихановская призвала организацию осудить чрезмерное применение силы властями республики в отношении протестующих. Политик заявила, что сейчас белорусский народ остро нуждается в поддержке ООН.

В выступлении экс-кандидат обратилась к международному сообществу с просьбой принять меры, чтобы прекратить насилие в Беларуси, в том числе ввести санкции в отношении должностных лиц, которые причастны к нарушениям, произошедшим в ходе выборов.

По словам Тихановской, народ республики готов вести диалог с любыми государствами, которые уважают суверенитет и территориальную целостность страны.

"Белорусский народ – мирные, законопослушные и ответственные люди, с высоким чувством собственного достоинства", – добавила она.

После президентских выборов 9 августа, на которых, согласно данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые выступления несогласных с оглашенными итогами выборов. Первые выступления были жестко подавлены, после чего к требованиям новых честных выборов добавилось требование прекратить насилие в отношении граждан.

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