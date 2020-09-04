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Зампостпреда РФ в ООН призвал не навязывать Минску посредничество
04.09.2020 19:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 сен – Sputnik. Россия призывает государства не вмешиваться во внутренние дела Беларуси и не навязывать свое посредничество либо какие-то политические решения, заявил в ходе неформального заседания Совбеза ООН первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
© REUTERS / INTS KALNINS
В пятницу 4 сентября по инициативе Эстонии состоялось неофициальное заседание СБ ООН, которое было посвящено проблемам соблюдения прав человека в Беларуси.
"Мы призываем всех прекратить какое-либо вмешательство во внутренние дела Беларуси и прекратить навязывать любые политические решения или посредничество", – сообщил Полянский.
Он также отметил, что только белорусы могут решить возникшие политические разногласия – путем мирного и конструктивного диалога.
Странное заседание
Полянский подчеркнул, что инициированная Эстонией встреча в ООН не имеет никакого отношения к вопросам, решаемым Совбезом.
"Мы участвуем в очень странной встрече сегодня. Она явно не имеет никакого отношения к повестке Совета безопасности, хотя любое заседание по "формуле Арриа" должно иметь такое отношение", – сказал он.
При этом дипломат констатировал, что сложившаяся в республике ситуация демонстрирует отсутствие угроз международному миру и безопасности.
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Полянский подчеркнул, что инициированная Эстонией встреча в ООН не имеет никакого отношения к вопросам, решаемым Совбезом.
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