Зампостпреда РФ в ООН призвал не навязывать Минску посредничество

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 сен – Sputnik. Россия призывает государства не вмешиваться во внутренние дела Беларуси и не навязывать свое посредничество либо какие-то политические решения, заявил в ходе неформального заседания Совбеза ООН первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

В пятницу 4 сентября по инициативе Эстонии состоялось неофициальное заседание СБ ООН, которое было посвящено проблемам соблюдения прав человека в Беларуси.

"Мы призываем всех прекратить какое-либо вмешательство во внутренние дела Беларуси и прекратить навязывать любые политические решения или посредничество", – сообщил Полянский.

Он также отметил, что только белорусы могут решить возникшие политические разногласия – путем мирного и конструктивного диалога.

Странное заседание

Полянский подчеркнул, что инициированная Эстонией встреча в ООН не имеет никакого отношения к вопросам, решаемым Совбезом.

"Мы участвуем в очень странной встрече сегодня. Она явно не имеет никакого отношения к повестке Совета безопасности, хотя любое заседание по "формуле Арриа" должно иметь такое отношение", – сказал он.

При этом дипломат констатировал, что сложившаяся в республике ситуация демонстрирует отсутствие угроз международному миру и безопасности.

Массовые протестные акции в Беларуси начались 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни протесты подавлялись силовиками: в отношении митингующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. В ходе митингов пострадали сотни человек.