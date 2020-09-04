Опубликована запись, «перехваченная белорусскими спецслужбами»

Доказательства фальсификации «отравления» российского оппозиционера Алексея Навального должна была содержать аудиозапись разговора Варшавы и Берлина, «перехваченная белорусскими спецслужбами».

Напомним, белорусский президент Александр Лукашенко заявил 3 сентября в разговоре с российским премьером Михаилом Мишустиным, что белорусские спецслужбы перехватили разговор, доказывающий, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального – фальсификация.

Запись разговора опубликовал телеграм-канал пресс-службы Лукашенко 4 сентября. Беседа проходит на английском языке, на сером экране идут субтитры с переводом.

Беседа ведется на английском языке и длится примерно одну минуту. Ник из Берлина и Майк из Варшавы обсуждают политические процессы в Беларуси и России.

«Вроде бы все по плану… Материалы по Навальному готовы, их передадут в администрацию канцлера. Будем ждать ее заявления», - говорит представитель Берлина.

Он заявляет, что подтверждение «отравления» не требуется, потому что «идет война, а на войне всякие методы хороши».

Представитель Варшавы соглашается и говорит, что нужно «отбить Путину охоту совать нос» во внутренние дела Беларуси <...> утопить российского президента в проблемах самой России, которых немало». Затем голос говорит: «тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России».

Примечательно, что о Лукашенко говорится, что он «оказался крепким орешком, белорусы профессиональны и организованы. Чиновники и военные верны президенту. Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону», - заключил он.

Напомним, в среду правительство Германии со ссылкой на лабораторию Бундесвера заявило, что Алексей Навальный был отравлен веществом, по составу схожим с разработанным в Советском Союзе боевым химическим оружием "Новичок". Оно, по данным британских властей, использовалось при покушении в Солсбери в 2018 году на российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь.