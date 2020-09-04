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Тихановская обратилась в ООН: Лукашенко не слышит свой народ и своих чиновников

05.09.2020 07:03 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская предлагает провести специальное заседание Совета ООН по правам человека для обсуждения ситуации с правами человека в Беларуси.

Об этом она заявила 4 сентября на неформальном заседании Совета безопасности ООН, который проходит под председательством Эстонии, сообщает МИД этой страны.

Тихановская призвала ООН направить мониторинговую миссию в Беларусь и поддержала введение санкций в отношении лиц, ответственных за фальсификации на выборах и насилие. 

«Требования народа просты: немедленное прекращение насилия со стороны режима, немедленное освобождение всех политзаключенных, проведение свободных и справедливых выборов. Эти требования мешает выполнить только одно препятствие. Это препятствие – Лукашенко, человек, отчаянно держащийся за власть, отказывающийся слышать свой народ и собственных госчиновников», – заявила политик.

Она считает, что народ не должен быть и не будет заложником жажды власти одного человека. «Беларусы проснулись. Точка невозврата пройдена», – заявила Тихановская.

Экс-кандидат напомнила, что Беларусь входит в список стран-основательниц ООН. «Сегодня нам, белорусскому народу, нужна помощь ООН, чтобы остановить вопиющие нарушения прав человека и циничное неуважение человеческого достоинства в центре Европы. Мы просим ООН осудить применение чрезмерной силы против протестующих со стороны белорусских правоохранительных служб», – сказала политик.

Она предложила провести специальное заседание Совета ООН по правам человека для обсуждения ситуации с правами человека в Беларуси. Тихановская призвала также направить в Беларусь срочную международную мониторинговую миссию, чтобы фиксировать и документировать ситуацию на месте.

Обязательной мерой сегодня Тихановская считает освобождение всех политических заключенных в стране и прекращение запугивания членов Координационного совета.

Она подчеркивает, что сотрудничество с режимом Лукашенко сегодня означает поддержку насилия и нарушений прав человека, он больше не представляет Беларусь.

«Призываю международное сообщество использовать все механизмы, чтобы остановить насилие, в том числе санкции в отношении лиц, ответственных за нарушения на выборах и преступления против человечества. <...> Мы готовы и открыты к диалогу со всеми сторонами и странами, которые уважают суверенитет и территориальную целостность Беларуси», – завершила свое выступление Тихановская.

В ООН предложили расследовать преступления в Беларуси

На заседании спецдокладчик ООН по правам человека Анаис Маран рекомендовала сформировать независимый международный механизм, чтобы расследовать преступления в Беларуси, и призвала власти республики к сотрудничеству.

По ее словам, ситуация в Беларуси продолжает ухудшаться и нуждается во внимании международного сообщества. Она призвала освободить всех "произвольно задержанных" за время протестов в стране, сообщает РИА Новости.

 
 
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Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская предлагает провести специальное заседание Совета ООН по правам человека для обсуждения ситуации с правами...
 
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