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Постпред Беларуси при ООН призвал Запад проявить беспристрастность

05.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 сен - Sputnik. Официальный Минск считает бесперспективными и вредными санкции Запада в отношении Беларуси, заявил постоянный представитель Республики Беларусь при ООН Валентин Рыбаков.

© AP / Mary Altaffer
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Сегодня проходит неформальная встреча Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа", инициатором выступила Эстония.

"Мы никогда не приемлем внешнее вмешательство. Вмешательство в наши внутренние дела, санкции или ограничительные меры в отношении Беларуси нанесут вред всем, в том числе и их инициаторам", - заявил Рыбаков.

При этом он призвал Запад проявить беспристрастность и заявил, что Беларусь считает нелегитимным и нарушающим устав ООН посвященное ей заседание Совбеза по "формуле Арриа". 

"Будучи открытыми для инклюзивного и конструктивного диалога, мы (Беларусь - Sputnik) никогда не примем попытки других стран-членов злоупотреблять СБ ООН, в том числе проводя такие встречи, как сегодня, для того чтобы набирать политические очки, применяя избирательные подходы", - заявил Рыбаков.

Постпред Беларуси в ООН считает, что подобные попытки идут вразрез с положениями Устава ООН. В данной связи он подчеркнул, что вопросы, касающиеся нарушения прав человека должны рассматривать соответствующие органами ООН, наделенные "очень очевидным и прозрачным мандатом на осуществление такой деятельности".

Массовые протестные акции в Беларуси начались 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни протесты подавлялись силовиками: в отношении митингующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. В ходе митингов пострадали сотни человек.

Заседание членов Совбеза ООН по "формуле Арриа" — это неформальные конфиденциальные встречи, организуемые членом или членами Совета Безопасности с целью проводить в частном порядке откровенный обмен мнениями. Встречи по "формуле Арриа" не относятся напрямую к мероприятиям Совета Безопасности и подразумевают консультации, на которые могут приглашать не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности. Такой формат заседаний назван в честь венесуэльского дипломата Диего Аррии, который начал применять эту практику в 1992 году.

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Теги: Минск
 
 
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Беларусь считает нелегитимным и нарушающим устав ООН посвященное ей заседание Совбеза по "формуле Арриа".
 
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