Постпред Беларуси при ООН призвал Запад проявить беспристрастность

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 сен - Sputnik. Официальный Минск считает бесперспективными и вредными санкции Запада в отношении Беларуси, заявил постоянный представитель Республики Беларусь при ООН Валентин Рыбаков.

Сегодня проходит неформальная встреча Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа", инициатором выступила Эстония.

"Мы никогда не приемлем внешнее вмешательство. Вмешательство в наши внутренние дела, санкции или ограничительные меры в отношении Беларуси нанесут вред всем, в том числе и их инициаторам", - заявил Рыбаков.

При этом он призвал Запад проявить беспристрастность и заявил, что Беларусь считает нелегитимным и нарушающим устав ООН посвященное ей заседание Совбеза по "формуле Арриа".

"Будучи открытыми для инклюзивного и конструктивного диалога, мы (Беларусь - Sputnik) никогда не примем попытки других стран-членов злоупотреблять СБ ООН, в том числе проводя такие встречи, как сегодня, для того чтобы набирать политические очки, применяя избирательные подходы", - заявил Рыбаков.

Постпред Беларуси в ООН считает, что подобные попытки идут вразрез с положениями Устава ООН. В данной связи он подчеркнул, что вопросы, касающиеся нарушения прав человека должны рассматривать соответствующие органами ООН, наделенные "очень очевидным и прозрачным мандатом на осуществление такой деятельности".

Массовые протестные акции в Беларуси начались 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни протесты подавлялись силовиками: в отношении митингующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. В ходе митингов пострадали сотни человек.

Заседание членов Совбеза ООН по "формуле Арриа" — это неформальные конфиденциальные встречи, организуемые членом или членами Совета Безопасности с целью проводить в частном порядке откровенный обмен мнениями. Встречи по "формуле Арриа" не относятся напрямую к мероприятиям Совета Безопасности и подразумевают консультации, на которые могут приглашать не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности. Такой формат заседаний назван в честь венесуэльского дипломата Диего Аррии, который начал применять эту практику в 1992 году.

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